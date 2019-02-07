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才退出《中程飛彈條約》　美軍試射「義勇兵三型」洲際彈道飛彈

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▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

美軍於當地時間5日晚間11點01分（台灣時間6日下午3點01分），從加州試射一枚義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。美國總統川普與俄羅斯總統普丁先後宣布退出《中程飛彈條約》（INF Treaty）後，國際社會就擔憂，核飛彈軍備競賽會重演。

據《衛星通訊社》（Sputnik）報導，美軍從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射該枚無武裝的飛彈，朝約6760公里外的太平洋馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）飛去。報導指出，義勇兵三型飛彈系統是美軍唯一使用的陸基核武器系統。

這是范登堡空軍基地今年第3次試射飛彈，美軍尚未指出試射是否成功。報導提到，啟動洲際彈道飛彈的命令來自一架美國海軍的E-6B「水星」（Mercury）飛機，該飛機是用來為飛彈發射器提供備用通訊系統。

美國前總統雷根與時任蘇聯總書記戈巴契夫於1987年簽署《中程飛彈條約》，主要內容包括兩國須銷毀所擁有的中程飛彈和中短程飛彈，還有發射裝置和輔助設施。

普丁2日表示，「我們的美國夥伴表示他們要停止參與這項條約，我們也要這麼做。」川普5日在國會發表國情咨文時則說，俄國多次違約，這就是為什麼自己會宣布美國正式退出該條約的原因。

▼ 義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈試射。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：INF,中程飛彈條約,Minuteman III,ICBM,軍武,國際軍武

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