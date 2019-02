才退出《中程飛彈條約》　美軍試射「義勇兵三型」洲際彈道飛彈

▲ 影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

美軍於當地時間5日晚間11點01分(台灣時間6日下午3點01分),從加州試射一枚義勇兵三型(Minuteman III)洲際彈道飛彈。美國總統川普與俄羅斯總統普丁先後宣布退出《中程飛彈條約》(INF Treaty)後,國際社會就擔憂,核飛彈軍備競賽會重演。

據《衛星通訊社》(Sputnik)報導,美軍從加州范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force Base)試射該枚無武裝的飛彈,朝約6760公里外的太平洋馬紹爾群島的瓜加林環礁(Kwajalein Atoll)飛去。報導指出,義勇兵三型飛彈系統是美軍唯一使用的陸基核武器系統。

Test launch of unarmed Minuteman III #ICBM out of Vandenberg LF-04 Tuesday night (Feb 5) around 11:01:24 PM PST.



First photo is launch+1st stage separation, second photo is crop just after separation with still-hot first stage tumbling away creating a faint dotted line under pic.twitter.com/dPlTrN3AUf