日籍董座偷吃美女下屬！「700萬和解反悔」與她聯手告...綠帽夫心碎

▲偷情遭徵信社拍下。（圖／東森新聞，下同）



突發中心／台北報導

台北市一名張姓男子指控連姓美女妻子和日籍藥商董座外遇，並請徵信社跟蹤發現2人公然接吻，後來還當場抓到開房間，原本協調日男賠償700萬元換取撤告通姦，未料對方不但反悔，還反告傷害及妨害自由。刑事部分，基隆地院認定張男捉姦過程不合法，依侵入住宅罪判他拘役20天，如易科罰金2萬元；至於民事部分還在持續纏訟中。

據了解，連姓人妻擁有生化博士學位，長相甜美，2016年3月份到日本知名藥商工作擔任高階主管，年薪350萬元起跳，卻和藥商的日籍董座越走越近，隨即開始出現奇怪行為，包括經常在半夜收簡訊、出差也不和女兒視訊，最後經丈夫追問才坦承和日籍董座有曖昧。

▲雙方民事部分仍在纏訟中。



張男原本還以為可以挽回婚姻，但沒想到卻當場抓到妻子和對方開房間，雙方因此簽下和解書和離婚協議書；而日籍董座則坦言妨害家庭，願意賠償700萬和解，條件是必須撤告。誇張的是日籍董座只付了200萬元就毀約，甚至與連姓人妻聯手反告張男傷害及妨害自由。

張男與連女的婚姻在士林地院審理後，法官於2017年10判准兩造離婚，且連女應賠償60萬元給對方，至於小孩撫養權歸張男所有。

而張男與日籍董座間的訴訟，刑事部分基隆地院法官審理後，認為張男犯侵入住宅罪，依法判拘役20天，如易科罰金2萬元。民事部分，日籍董座主張當初承諾付錢就是為了要封口，如今案情都已經被張男向媒體揭露，那也就不必履行契約，更要對方吐回拿走的200萬；張男則認為，當初已經先撤回妨害家庭的告訴，沒想到對方卻毀約，因此不可能歸還200萬，甚至還要追討剩下的500萬。

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