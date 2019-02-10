素顏霜是雞尾酒式產品　以遮瑕為主但「仍需防曬和卸妝」

▲素顏霜的使用需要搭配其他產品。（圖／記者李薇攝）

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素顏霜在2018年紅極一時，使用後是否需要卸妝的問題引起網友關注，實際上以產品成分而言，仍較偏像化妝品功能，且因遮瑕為主，局部防曬和美白保養為輔，還是需要搭配其他產品使用，才會對皮膚有較完整的保護功能，使用過後也一定要「卸妝」。

素顏霜常見的英文名為「toning cream」或「tone-up cream」即是調色、調亮霜、潤色霜的意思，主要用途為修飾膚色，其作用原理與常見遮瑕膏、BB霜相同，屬於彩妝類產品。可幫助肌膚潤色的相關產品成分中的「二氧化鈦」，在市面上有許多防曬及潤色產品都會用到，屬於物理性防曬成分。

▲素顏霜在近日相當流行。（圖／翻攝自 IG、記者李薇攝）

根據闢謠網站《MyGoPen》指出，素顏霜就是一個雞尾酒式的產品，遮瑕為主，兼具部分防曬和部分美白保養功能。除了二氧化鈦外的其他成分以美白居多，主要是維生素Ｃ、維生素Ｅ和熊果素等等，再來就是一些賦形劑、界面活性劑、醇類以及增加讓你覺得香香的香料成份。專家看來其實比較偏向「化妝品」的功能，遮瑕的功效遠大於所謂的「保養」。因為這些所謂的美白成分，跟其他保養品的成分並無不同，但所選用的成分等級，以及產品性質，其實不如你另外買個美白的產品來使用。

食藥署提醒，使用此類產品後仍須確實清潔皮膚，看清楚產品使用方式正確使用。若發現不良品或使用時發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥物食品化粧品上市後品質管理系統(全國化粧品不良事件通報系統)」，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/ ，通報專線：02-66251166轉6401。