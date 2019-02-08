禁2成分防曬霜搶救全美最大礁群　佛州小島與夏威夷同步

▲佛羅里達州基韋斯特市的珊瑚礁。（圖／取自免費圖庫flickr／SNORKELINGDIVES.COM）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州島嶼城市基韋斯特（Key West）通過一項法案，禁止販售含有2種常見成分的防曬霜，以保護戶當地的珊瑚礁。基韋斯特市當地時間5日以6對1投票結果，禁止銷售含有二苯甲酮（oxybenzone）或甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）的產品，這2種化學物質雖然有助於皮膚抵抗陽光傷害，卻被證明可能導致珊瑚礁的滅絕。

根據《華盛頓郵報》報導，基韋斯特市從2021年1月起，禁止在城市範圍內出售含有限制成分的防曬霜，市長約翰斯頓（Teri Johnston）表示，佛羅里達礁島群是美國最大的珊瑚礁系統，對環境與經濟上的影響至關重要，「防曬霜有成天上萬種，但珊瑚礁只有一個。我們有機會做一件小事保護它們，我相信那就是我們的義務。」禁止販售含有這2種物質的產品，對她來說是非常「黑白分明」的問題。

▲夏威夷州是第一個禁止含有二苯甲酮或甲氧基肉桂酸辛酯防曬霜的販售，以保護海洋生態系統的州。（圖／取自免費圖庫／PublicDomainPictures）

約翰斯頓希望這項禁令也能提高人們的消費意識「並對自己的行為負責」，目標是促使人們查看成分「為自己和家人做出明智的選擇」，同時也氣餒的表示，仍無法阻止遊客從其他城市將防曬霜帶到海灘。

夏威夷在2018年夏天通過立法，禁止保養品產業在島上銷售含有二苯甲酮或甲氧基肉桂酸辛酯的產品，雖然這項法案當時受到多間企業、商業協會甚至部分皮膚科醫師反對，但夏威夷州州長井下（David Yutaka Ige）仍同意簽署，使其成為第一個禁止這2種成分防曬霜的販售，以保護海洋生態系統的州。夏威夷州的禁令與基韋斯特一樣，在2021年1月1日生效。