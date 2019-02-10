6隻蚯蚓爬土上！她「月底吃土」全吃光　網友狂求饒：太噁了

▲女網友自製名為「月底吃土」的造型甜點，圖中的蚯蚓其實是巧克力布丁。（圖／翻攝自爆廢公社）

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許多人喜歡在家裡自己做甜點，不僅可以吃的開心又安心，還能嘗試各種創意造型。一名女網友自己在家裡做了一道名為「月底吃土」的造型甜點，只見保鮮盒的蓋子上散落著一些土和幾片葉子，6隻蚯蚓在土堆中扭著身體，完全看不出來這些小東西能吃下肚。

女網友在臉書「爆廢公社」社團中發文，她表示自己花錢總是不懂的節制，常常到了月底才發現手頭沒錢了，只能吃土，因此想到可以製作一種名為「月底吃土」的甜點，就以在土壤中的蚯蚓當主角，真的把土吃下肚。

她把OREO巧克力餅乾輾成碎屑，當成土壤放在保鮮盒的蓋子上，接著再用巧克力布丁粉做成半透明棕色的條狀物，外型細細長長的，還用吸管做出一圈一圈的紋路，不仔細看簡直就是真的蚯蚓，旁邊再擺上幾片薄荷葉，看起來更加逼真。她在文末也澄清，並不是做完造型就把食物丟掉，「我真的有把他吃完」。

網友們看到她做的甜點都直呼太逼真了，完全不能接受，「即使知道蚯蚓是巧克力布丁也不行」、「我真的吃不下去，就算知道它不是真的」、「我的老天鵝啊，蚯蚓也太逼真了吧」、「看起來好噁唷，太逼真了」、「是很美沒錯！但不知為何要吃他會不知不覺皺眉頭」、「蚯蚓做的也太像了」。