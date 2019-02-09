台1線、國道1號傻傻分不清　陸籍男鐵馬環島誤闖中山高

記者陳以昇／新北報導

一名大陸籍男子騎著腳踏車，想要沿著台1線環島，卻在國道1號八堵路段，誤看標誌騎上國道，熱心民眾將他引導到避車彎，國道警察接獲報案前來協助，男子緊張地說「我看到往台北、桃園標誌，以為是可以騎的」，警方了解後將他送下國道，男子頻道謝後繼續他的環島之旅。

▲警方將誤騎上國道的大陸籍陳男送下交流道，他頻向警方道謝後，繼續他的環島之旅。（圖／記者陳以昇翻攝）

大陸籍陳姓男子（31歲）9日上午從福建搭船要來台灣觀光，從基隆港下船後，打算沿著台1線騎腳踏車環島，卻在國道1號基隆端騎上高速公路，騎了2.4公里後，越騎越怪，怎麼都是呼嘯而過的汽車。

正當他不知所措時，一名熱心的台灣民眾開車引導他到避車彎，並打電話報警請求協助，警方到場了解後，趕緊通知工務車將腳踏車載下五堵交流道，陳男則坐紅斑馬警車前往到五堵交流道底下平面道路會合。

▼大陸籍陳姓男子騎腳踏車環島，卻誤騎上國道1號，熱心民眾引導他到避車彎等候警方協助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方向陳男指引正確方向，並再三叮嚀高速公路危險，要注意避免誤上，陳男感謝台灣警方及時伸出援手，頻向警方道謝後，騎上腳踏車繼續他的環島之旅。警方呼籲民眾騎乘機車或腳踏車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助。

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