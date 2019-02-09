影／高嘉瑜「14歲浴衣照」曝光！國中「雙馬尾＋水嫩肌膚」仙氣破表

記者鄒鎮宇／綜合報導

擁有甜美外表的台北市議員高嘉瑜除了備受選民愛戴之外，在網路上也有著不小的人氣，總是以「公主頭」亮相的她，換了髮型也可以掀起波瀾。高嘉瑜今日也PO出25年前的幼齒照，瞬間讓網友都嚇傻。

▲高嘉瑜PO出25年前的照片。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



照片中可以看到，高嘉瑜身穿白底花紋的浴衣，腰間綁著藍色的腰帶，綁著與現在不同的公主頭照型，以稚嫩的雙馬尾亮相；此外，她也擺出像跳戲曲般的手勢，彷彿在拍劇照一樣。

高嘉瑜9日晚間在臉書PO出兩張照片說，這是她25年前國中的照片，還笑說自己是「時常狂笑的『瘋女』」。據悉，高嘉瑜是1980年10月17日出生，現在為38歲，25年前即為14歲，也是當時國二的照片。

▲網友看到照片大讚清純。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



網友看完紛紛留言，「國中就很高耶」、「皮膚好白哦」、「變的好像只有身高」、「蓮花指XD」、「這張照片好可愛歐~」、「老照片真的容易紅眼XD」、「好清純唷！」、「照片的女生看起來好文靜 ... 我戀愛了」。

也有人說，「誰能告訴我 我到底看到什麼了」、「倩女幽魂」、「眼睛發亮，臉蒼白好詭異」、「有點像靈異照片」、「仙女的概念？」、「這照片看起來感覺有點詭異」。