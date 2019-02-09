▲ 大陸旅遊4000元有找！61人揪團出發日無法登船。（圖／記者謝孟儒攝）

記者郭世賢／基隆報導

新北市蕭姓男子2018年12月向陳姓友人聲稱，只要4000元就可到大陸旅遊，於是陳男號召61名親友，繳了24萬多元，8日抵達港口準備搭船出遊時，卻發現無法登船，也一時連繫不上蕭男，覺得被騙，憤而向警方報案。警方獲報後至場處理，最後找到蕭男。蕭男向團員聲稱，因訂不到優惠船票，會在3日內歸還款項。

警方調查，蕭男在新北市板橋區開設修車廠陳姓友人聊天時，蕭男聲稱，中國浙江大麥嶼進行3天2日遊，只要4000元，引起陳男興趣，於是找來親朋好友組團參加，預計8日下午4點搭中遠之星出航，但團員發現出航名單，沒有在名單內，怒而向警方報案。

基隆港警總隊刑事警察隊副隊長洪靖盛抵達後，立刻依照團員提供的電話聯繫蕭男。蕭男向警方聲稱，因沒有取得船公司的優惠票折扣，所以沒有訂到位，但團員所支付的團費，會在3日內歸還，給61名團員一個交代。

警方指出，61名團員中，確實有人曾參加過3999元的優惠團，所以這次才會吸引61人參加，而這61名團員說願意給蕭男機會，給他3天內時間處理。蕭男接到電話後，也立即趕赴現場處理，不像是刻意詐騙，應屬於消費糾紛，所以留下雙方資料後，讓蕭男等人離去。

警方呼籲，民眾在參加旅遊行程時，應妥適選擇經政府機關認證的品保旅行社，可以避免不必要的消費糾紛。另外，訂購各類型郵輪船舶票位，可於出發前向船公司查詢確認船位，保障自己的旅遊權益。



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