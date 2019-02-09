鄭文燦駁派系鬥爭　「若何煖軒聽我的就不會有罷工」

▲鄭文燦。（圖／記者張君豪翻攝）

政治中心／綜合報導

華航機師罷工事件意外扯出交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦派系鬥爭的內幕，外界稱華航董事長何煖軒只聽鄭文燦的指示，對此，鄭文燦9日受訪否認派系鬥爭說法，表示「如果他（何）接受我建議跟會工會對話，長榮達成，華航卻不能，應該就不會有罷工」。

鄭文燦說，自己每天都和林佳龍通電話解決問題，兩人的看法都是一致的，且罷工是全國性事務，會影響國人出國權益，也對國家形象有影響，至於外界質疑雙方有派系的問題，鄭文燦駁斥，沒有派系問題，是編故事。

鄭文燦表示，去年8月協議，長榮達成協商，華航與機師工會卻不能，他認為罷工要化解，華航與工會都要各退一步，「用對話取代對抗」，才是正確的做法。

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

鄭文燦認為，目前交通部已經出面協調勞資雙方，身為陶袁市長的他已經已經掌握好狀況，不管是地方，交通部都有，這是一個團隊沒分彼此，我們意見沒有差距，盼華航與工會各退一步。

鄭文燦向何煖軒喊話，若要化解罷工，交通部、勞動部、地方政府要有同理心，各退一步，一起把勞資雙方把問題解決。

外傳「華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的話，根本不理交通部」，桃園市政府8日晚間發表聲明，澄清市長鄭文燦從來不介入華航公司治理，處理勞資爭議也是依法公事公辦。

▲何煖軒、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻攝、生活中心翻攝）