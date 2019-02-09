千字怨「不被公司當資產」　副機師：把我們洗成愛錢形象

▲華航8日正式進入無限期罷工。（示意圖／記者陳涵茵攝）

生活中心／綜合報導

華航機師罷工事件進入第二天，上千名旅客受到影響，華航今揭露機師工作條件，正機師月薪平均39.5萬、副駕駛平均23.1萬，直指工會要求增飛時獎金將年增1.2億元。一名華航副機師表示，公司根本沒有把大家看成自己的資產，「為了打擊罷工跟工會，寧可公開的說我們人人爭取喝酒開飛機，要求錢，但真的是這樣嗎？」

▲華航揭露機師工作條件。（圖／華航提供）

華航副機師心聲全文：

最近的感覺是，公司為了保護自己的管理權跟怕工會監督，瘋狂找老外，每個機隊都跟死水一樣，尤其是國籍航空，不照顧台灣人，反而去捧著現金給那些不知道過去的機長，某種程度可以找老外沒錯，因為公司虧算可以先砍掉他們，但有沒有想過，華航明明一堆優秀符合資格的機師，卻任憑讓外籍的插隊，根本是李小龍的東亞病夫，原本以為只會出現在電影上，結果活生生的出現在你我身旁，如果學長榮能一起排隊也就算了，就當作融合各國文化，但身為國籍航空，其實更應該以照顧國人為更高準則，尤其是國家要拉高平均薪資時，這難道不是一個好機會，唯一的原因就是為了打壓工會，甚至超過編制一百多名正機師，最後再來跟我們說，人事成本多高多高。

公司也根本沒有把大家看成自己的資產，為了打擊罷工跟工會，寧可公開的說我們人人爭取喝酒開飛機，要求錢，連我自己的爸媽都無法理解我們為何要爭取這些訴求，但真的是這樣嗎？我們或許策略錯誤，中了資方的陷阱，跟他們起舞酒測、加給、甚至充滿政治算計的密約，導致機師工會裡外不是人，但工會就像我們的孩子，需要學習，需要成長，而不是稍微犯了錯，就拋棄不養，當然大家都會害怕，只是往往我們都想給自己一個藉口不去冒險，不去支持。

今天都還沒談完協議公司就可以翻臉不認，縣市長選舉上班的加給片面改成用小時來計算，換班突然改成三次，換班還有用缺乏彈性來當理由，請你幫忙飛飛機加班後，月底的班卻拉掉，休假足123天，剩下就狂塞待命，明明花五千抓空格就可以解決，皆大歡喜，被抓也開心，但公司卻選擇最讓人痛苦的方式，至於還在媒體說超飛多少成本，空格抓飛多少成本，全部都是想把我們洗成愛錢的形象，今天管理職抓飛難道沒拿嗎？一個秘密，其實他們都不用待命，但是加課，recheck，通通需要給他們5000元，所以這些錢都是我們在拿嗎？買休假的錢，一天一萬五到二萬，結果買最多的是一般人嗎？甚至有一位下台的管理職說過，ㄟ我很支持你們，但是買假公司都同意用兩倍，你們怎麼只談到1.68倍，因為我們有品，只是需要尊重，只要了一個優於地勤的1.67倍，所以誰愛公司呢？瘋狂訓練老外，時數暴增，是誰拿了最多加班費呢？

更噁心的是330一位L機長，平常愛K人，雖然不K完訓半年內的，但噁心的罵我們這些支持工會的FO，自己害自己沒升訓機會，而且我們都很爛，根本不夠格升訓，只會學著吵，但是麻煩你先把你舊制退休金多的交出來，每個時代都有他的命，你們佔盡好處然後說我們不夠好不夠努力，結果自己飛模擬機出跑道說是模擬機問題，考官也沒說話，要是你在其他公司或變成我們出跑道，早就GG了，這跟現今外面的年輕人一樣薪水永遠追不上房價一樣，但卻被經濟成長期的大人嫌棄自己沒有他們當時的努力，好噁心的嘴臉，佔了便宜還賣乖。

大家好好想想沒有工會的話，公司會變得多囂張，此戰已經是背水一戰，破釜沉舟，輸了大家就乖乖的當FO，其他職位也別妄想公司會變多好，不要變爛就偷笑了，那些自以為聽牌的資深RP FO也別認為你們會被選到，現在超編150個機長，而且有缺就一定是找老外，因為人力處大於航務處的專業，他們哪管什麼品質，哪管以後華航會不會出事，只管老外不能組工會，而且可能還有外快拿，航務處長官多喜歡你的鼎力支援也沒用，就算就算你真的升訓了，大家也都瞧不起你，就跟我們瞧不起土屌的機長一樣，因為你窮到只剩下升訓，人生有許多的價值，請給你的家人，小孩，朋友們一個典範，勞工界的自我期許，現在到了團結的時候了，應該不分你我，大家都是同一陣線的飛行員，呼應工會的飛安尊重跟健康，自己的尊重自己爭取，不要不幫忙，不加入還一直嫌，那不就是五十歲的男人只出一張嘴了嘛？沒加入的教官，也請不要幫忙支援，可以默默或被動的幫忙我們，你們都是我們的兄弟。

最怕的是平常又愛罵公司，一直抱怨沒升訓機會，靠北老外多爛，換班多難換，但是該給你機會表現的時候又閉嘴了，那麻煩以後就不要後悔，給過你機會卻沒好好把握，有這麼好的工會卻不加入，真的是超級瞧不起你的！