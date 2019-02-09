「罷工是最無奈的手段！」機師工會公開信：拜託大家支持我們

▲桃園市機師工會華航分會8日清晨6時啟動史上首次罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市機師工會華航分會8日清晨6時啟動史上首次罷工，光8日就有13航班取消、1800多位旅客被影響，還有旅客因此無法返國與家人團圓，氣得在機場大罵「機師太自私」對此，工會稍早也在臉書發佈聲明說，「真的非常抱歉，但被迫選擇罷工，是我們最後、也是最無奈的手段，懇請支持我們！」

桃園市機師工會「機師工會給旅客與社會大眾的一封公開信」全文

真的非常抱歉！但被迫選擇罷工，是我們最後、也是最無奈的手段，懇請支持我們，讓我們精神飽滿地擔負起每位旅客、每趟旅程百分之百的安全！

或許，關於華航機師與公司之間的勞資爭議，大家多少透過媒體報導有所印象。因為華航公司資方堅持拒絕機師工會所提出改善疲勞航班、增派人力等等訴求，過去的這幾天，機師工會每一位幹部、每一個會員，一直痛苦地猶豫著，是否要採取罷工的最後手段。事實上，工會直到最後一刻，仍然期望在沒有真正走到罷工這一步之前，能夠說服華航公司，說服主管機關交通部，正視並接受工會合理的訴求。

因為，對工會而言，疲勞航班的改善，絕對不僅僅是單純駕駛艙內飛行員的勞動條件而已，更重要的，它更與每一趟航程機艙後座上百名旅客的安全息息相關。

然而，很遺憾的，我們的期待終究還是落空了！

曾經有搭乘長程航班的旅客一定有經驗，長時間待在幾萬英呎的狹小的機艙內，即便處在休息或是入眠的狀態，都未必是件輕鬆愉快的事。而對於坐在前艙的駕駛而言，不但處在工作狀態，無法離開駕駛艙、活動筋骨，更需要隨時保持高度的專注力。當然，毫無疑問地，我們打從選擇成為機師的那一天開始，就深深體認到，確保旅客百分之百的飛航安全，將旅客平安地送達目的地，那是我們的義務、更是責任！在每一趟航程中，我們也無不時時刻刻以此要求、砥礪自己。

然而，我們畢竟不是機器，我們只是血肉之軀，長時間的工作下我們也會疲累。我們擔心的是，在高空中處於過勞狀態的我們，是否還能每一趟的飛航中，都保持精神飽滿的最佳狀態，是否還能夠要求自己百分之百確保旅客的飛航安全？

畢竟，在幾萬英呎的高空中，我們承擔不起千分之一、哪怕只是萬分之一的風險。

只是，目前華航的長程航班機師人力派遣，卻因資方堅持不增加長程航班的派遣人力，使得長程航班的機師，需在駕駛艙連續工作超過八個小時，而這還不包括飛機起飛數小時前，我們就必須從家裡出門，提前趕到機場報到的準備時間。換句話說，在沒有增派人力之前，長程航班的機師，往往需要連續工作11到12個小時，甚至更久。

過去幾年，幾乎每年都有長程航班的機師，在國外外站隔夜時於飯店猝逝，我們真正擔心的是，假如，哪一天，這樣的悲劇不是發生在旅館，而是發生在駕駛艙，我們不敢想像會有多麼不堪設想的後果。

工會之所以如此堅持華航必須改善疲勞航班的由來，就是如此。然而，我們萬萬沒有想到華航公司，直到昨天的態度竟然都還是：「改善疲勞航班、增派人力會增加成本，影響公司競爭力」。

強硬地拒絕了工會的訴求。

資方過去曾表示：「目前華航飛行員人力有餘，多了近100名飛行員人力」，但我們無法理解的是，為何有人力，卻又不改善派遣？公司口中所謂的「成本增加」，根本沒有增加在個別飛行員身上，而是在飛安上東減西扣。

我們在別無選擇的情況下，才被迫選擇了我們其實最不希望的罷工決定，希望用行動換取公司、政府與社會大眾的重視。

我們瞭解，工會今天早晨開始的罷工決定，很可能將造成部分旅客一時的不便，對此，我們必須真誠地表達最深的歉意，然而，我們也希望將我們堅持背後的理由，告訴社會、告訴每一位選擇華航的旅客，希望我們的堅持，能夠讓每一位機師，每一位飛行員，日後都能夠精神飽滿地擔負起每位旅客、每趟旅程百分之百的安全！