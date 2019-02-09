貿易戰後遺症將浮現　學者示警：陸外貿表現有下滑風險

▲中美貿易戰。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

面對貿易戰陰霾和結構轉型挑戰，大陸去年總體經濟表現持穩，但中華經濟研究院第一研究所（大陸所）所長劉孟俊日前受訪示警，去年下半年「提前出貨」效應結束後，今年上半年大陸外貿出口表現可能面臨下滑風險，並認為大陸應會推動較針對性的刺激型財政政策，維穩經濟成長。

根據大陸海關總署1月中旬公布的統計數據，按美元計，2018全年進出口總值4.62兆元，年增12.6%，再創歷史新高。其中對美國貿易順差達3233億美元，較去年增加17.2%，連續第二年創歷史新高。經濟成長率方面，2018年全年6.6%雖創28年新低，但完成6.5%的年度目標。

▲大陸今年外貿表現可能下滑。圖為洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

不過分析此情況，除進口面大陸透過推動一帶一路刺激，劉孟俊認為，出口面主要因美國去年中起，陸續推出對華增加關稅清單，導致瘋狂的「提前出貨」效應所致，今年將會減緩，甚至導致大陸外貿表現在今年第一季即出現「斷崖」落差。

事實上，觀察2018年12月單月的大陸外貿表現，進口較去年同期衰退7.6%，出口也下降4.4%，已出現疲軟表現，大陸經濟學家鄧海清也坦言，2019年大陸將面臨巨大貿易壓力。

劉孟俊直言，中美貿易爭端打亂了大陸包括推動供給側結構性改革、中國製造2025等經濟轉型措施的五年、十年長期計畫步調，在此一下，只能「借力使力」，加快突破性改革的步伐，推翻過去政策下產生的利益團體，提升以中小企業為主的民營經濟。

▲中經院第一研究所所長劉孟俊。（圖／記者許雅綿攝）

劉孟俊認為，事實上近年大陸推動的國企、央企混合所有制改革，就有提振民營經濟的精神，但實際情況常是引導資金去「救」國有經濟，而非完全打破國有企業的保護傘，或是擴大對民營經濟開放，因此若能藉此時間點有所突破，加上近期多向助推民營經濟解決資金難題的政策，不失為一個契機。

適逢大陸全國兩會將在3月舉辦，劉孟俊提到，民營企業是在貿易爭端上，於出口面最容易受到衝擊的群體，因此若能提振民營經濟，將有助解決失業口問題。同時，在今年初大陸中央為維穩經濟，採取相對寬鬆財政政策的背景下，考量近年房市泡沫風險增加，大陸官方應會更重視資金的引導，譬如導向民營經濟，另在基礎建設上，更注重實質效益，或善用PPP模式（政府和社會資本合作）。