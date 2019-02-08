川普國情咨文　環球時報：中美較勁將在多個領域發生

▲川普在會發表國情咨文。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普5日發表了任內第二次國情咨文演講，以「選擇偉大」為主題。對此，大陸官媒《環球時報》的社評指出，川普在演講上強調「團結」，但不論是在華盛頓，或是在國際上，團結正成為美國最缺乏的資源，「一個更傾向於獨斷專行的美國，怎麼可能打造出一個團結的世界呢？」

社評提到，白宮的主要政治議題過去一年幾乎全都在國會遭遇了頑強阻擊，團結正成為今天美國政壇最稀缺的政治資源，「美墨邊界牆難以推進，政府關門創下歷史紀錄，主流媒體幾乎一致地站到了總統的對立面。」

社評分析，川普面對的現實是，「團結」的前景不容樂觀。美國仍處於深度分裂之中，兩年來沒有達成共識的問題正變得更加難以彌合。兩黨體制中最重要的元素「妥協政治」，似乎正在游離而出。隨著下一輪大選的逼近，更加激烈的政治紛爭將成為華盛頓的主旋律。皮尤研究中心先期的調查也表明，71%的受訪者認為兩黨分歧今年還將加大。

川普也在演講中談到中國，社評認為，過去的一年，中美各自對另一方的認知已發生顯著變化。美國兩黨對華立場雖有不同，但相對於其他政治議題來說，這種不同要小很多，區別只在於政策的側重點和實施力度。這種共同性正在演變成華盛頓各行政部門對華遏制的一致行動。

社評強調，在可以預見的未來，中美關係將會在持續衝突、摩擦中前行。雙方的較勁將會在多個領域出現，其烈度可能會因領域不同而有所不同，但美方的鋒芒將會更多地指向或涉及中國的政治建構。中美之間仍會有合作，但雙方只會在新的認知基礎上尋找並選擇合作的方式與機會。

社評最後並指出，川普演講中宣揚自己在外交領域的政績，包括中導條約、川金會等，但是一個更傾向於獨斷專行的美國，怎麼可能打造出一個團結的世界，「兩年來，國際社會也在尋找如何適應美國變化的方式與路徑，白宮動不動就『脫軌而行』引發的驚愕已經越來越少。探索能夠替代或平衡的區域或多元體系的進程開始加速。」