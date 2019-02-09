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買飲料要女鵝「跟阿姨88」！她心碎OS：我才20歲…　天使小女孩11字萌翻

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▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲年輕女孩若被叫阿姨，心中難免會不滿。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多爸媽帶小孩出門時，若看到超過一定年紀的女孩，都會讓孩子喊對方「阿姨」，讓年輕女生很不爽。一名在飲料店上班的女網友表示，她最近染髮又燙捲，某天上班遇到一位媽媽買完飲料後，就叫女兒「跟阿姨掰掰」，讓原PO瞬間想翻桌。沒想到下一秒小女孩蹦出超天使的一句話，秒融化原PO的心。

一名女網友在《Dcard》表示，她最近染了髮、髮尾燙了捲，有天上班負責櫃台時，遇到一個媽媽帶著小女孩來買飲料。對方結帳點完餐後就到等候區玩手機，原PO看到妹妹在店裡跑來跑去，便開口提醒「妹妹小心一點唷！不能跑來跑去，這樣跌倒會受傷唷～」小女孩也乖巧回應「好～」

過一下子後，女客人聽到做好了，便拿了飲料說謝謝，還跟女兒說「妹妹，跟阿姨掰掰！」原PO忍不住在心中翻桌「我也才20歲，什麼阿姨！」但身為店員，這時就是應該笑笑送客人離開，不可以回嘴客人。

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▲▼親子,母子,爸媽,媽媽,小孩,小朋友,兒子,親情,家人,家長。（示意圖／pixabay）

▲嘴巴甜的小朋友很討人喜歡。（示意圖／pixabay）

沒想到，下一秒小女孩竟然化身小天使，蹦出一句話「媽媽，那不是阿姨，是姐姐啦！」11個字讓原PO直呼「突然覺得小孩都比媽媽聰明了」。看到貼文後，其他人都笑翻「這孩子很會」、「根本是天使」、「這孩子不簡單」、「有沒有瞬間感動到想給他多幾勺珍珠幾勺椰果」、「這小孩有前途啊」。

也有不少網友分享自己「被老化」的經驗，「我只有遇過一個媽媽帶著一個大概五六歲的小女生，媽媽叫小女生要說阿姨好，那個女生一臉疑惑的看著我，當時我才國中啊！還穿校服啊」、「我穿高中運動服的時候也被叫過阿姨，整個傻眼」、「今天上班的時候遇到一對夫妻帶著小孩來結帳，小小孩被父母放在車籃裡。爸爸：『妹妹想給姊姊結帳啊』，媽媽：『妹妹快下來，要給阿姨結帳了』。然後我就看著媽媽叫我阿姨，爸爸叫我姊姊的畫面。真的只有女人會把女人叫老」。

其中最慘的，莫過於一名女網友小六時的故事，「在我小六的時候，有一天放學跟媽媽去肯德基吃午餐，遇到一個阿嬤帶著他的孫女，阿嬤看到我就跟他孫女說『妹妹呀～快說阿姨好』，然後孫女就說：『阿姨好』我：『…』。嗚嗚嗚為什麼我沒有遇到聰明的妹妹，而且妹妹…我跟你同一間國小呀！只是我穿著運動服你穿制服耶（崩潰」。

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關鍵字：阿姨,姐姐,小孩,Dcard

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