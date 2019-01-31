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偷吃姊夫4年被提分手　妹妹發狂「殺親姐68刀」斬斷頭手

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▲▼菜刀示意圖。（圖／本報資料照）2690659

▲偷吃姊夫4年被提分手，妹妹發狂「殺親姐68刀」斬斷頭手。（示意圖／本報資料照）

國際中心／綜合報導

不倫戀釀弒親悲劇！英國一名巴基斯坦移民的26歲女子沙巴（Sabah）與姊夫發生長達4年的婚外情，但最後姊夫決定與她分手並搬離原住處，她由愛生恨拿刀砍殺親姊姊68刀，造成姊姊的頭部、手部幾乎斷裂當場斃命。根據了解，沙巴被逮捕後在倫敦認罪，並被判處長達22年的有期徒刑。

綜合外媒報導，沙巴與34歲親姊塞瑪（Saima Khan）移民英國住在魯頓，但她卻姊夫拉赫曼（Hafeez Rahman）發生婚外情，而且偷情的時間還長達4年多，但一切都在她懷孕被要求墮胎，拉赫曼還要與塞瑪一起搬走後，她對姊姊的嫉妒心瞬間爆發。

沙巴2016年5月時將姊姊約到家中坦承一切，兩人在廚房發生了激烈的口角衝突，她接著就拿出事前準備的利刀，朝姊姊的身上瘋狂砍了68刀，造成塞瑪的手臂跟頭部幾乎斷裂當場斃命。她殺人後為了掩蓋自己的犯罪行為，還把現場布置成像發生竊盜案一般，接著冷靜的打電話報警處理。

▲▼殺人現場示意圖。（示意圖／達志影像）

▲警方在沙巴的臥室裡發現血跡斑斑的衣服，還有一把帶有沙巴DNA的利刀。（示意圖／達志影像）

警方趕到後發現大廳血流成河，血泊中還躺著一具女屍，沙巴則向員警謊稱她當時在洗澡，結果家中就發生了竊盜案，她從浴室出來就看見姊姊慘死。不過警方在沙巴的臥室裡發現血跡斑斑的衣服，還有一把帶有沙巴DNA的利刀，當場就戳破沙巴的謊言。

警方還在沙巴住處的電腦搜尋記錄發現，沙巴多次在網路尋找「如何殺人及脫罪」的紀錄，因此這明顯就是一場有預謀的殺人事件，替沙巴辯護的律師都對這一場兇殺案的殘忍程度表示相當震驚；沙巴也在法庭上坦承謀殺親姊姊，最後被判處長達22年的有期徒刑。

心理專家艾瑪（Emma Kenny）表示，對於沙巴來說，拉赫曼想要結束這段不倫的關係，而且打算把家搬到其他地方，所以她不僅會失去這名男子，還會失去她的姐姐，這樣的想法引起她的憤怒跟嫉妒，才會造成這起悲劇發生。

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