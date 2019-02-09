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心跳曾停5分險變植物人！2歲童住院1年「家人泛淚回顧2018」

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▲心跳曾停5分險變植物人！2歲童住院1年「家人泛淚回顧2018」（圖／臉書粉專「小予恩關懷禱告組」授權提供）

▲一出生就會有膽管閉塞的小予恩。（圖／臉書粉專「小予恩關懷禱告組」授權提供，下同）

大陸中心／綜合報導

香港患先天性膽管閉塞2歲童「小予恩」平安度過1年了。她的父母年12月31日在臉書PO文表達滿滿的感謝，「過去這一年，可以用『難』字來形容。寶寶出事後經歷了很多艱難時刻，人生跌落低谷再低谷，幸好感謝主其後情況漸漸穩定，亦得到社會各界既關懷和幫助。」

回憶起過去，小予恩在出生2個月時被確診患有先天膽管閉塞，做了第一次肝腸吻合手術後的8個月恢復良好，沒想到2017年10月因膽指數升高而再度入院，住了1個半月因病情沒改善便轉到瑪麗醫院，做第二次肝腸吻合手術。原本以為手術非常成功卻在3小時後發生狀況，心跳一度停了長達5分鐘。

▲心跳曾停5分險變植物人！2歲童住院1年「家人泛淚回顧2018」（圖／臉書粉專「小予恩關懷禱告組」授權提供）

▲可愛小予恩的生活照。

當時予恩的血氧儀及血壓機沒有顯示讀數，以至於治療人員上來施救時已延誤了至少5分鐘，這幾分鐘心跳停止讓腦缺氧，等到她回復心跳後已經是昏迷狀態。那一刻被告知有可能會變成植物人時，小予恩的父母難過不已，「當初出事後她陷於昏迷狀態，對外界全無反應，我以為變成植物人以後都不會醒了。」

小予恩的父母表示，「這段期間最困難是，要同時兼顧肝臟和腦傷情況，因肝臟和身體情況不穩定，無法及時進行腦恢復治療，到現在仍然會因身體狀況不佳必須暫停腦治癒。」不過，這一年來小予恩的肝膽指數仍算平穩，許多網友紛紛替她加油打氣。

小予恩的父母欣慰地說，「遇到很多由素未謀面而變成了朋友、戰友的；也有一些由出事到現在每天為我們禱告的守望者，一直陪伴我們走下去，在此感謝所有支持和幫助過我們的朋友和醫護人員，願這份愛心能夠傳遞開去。」

▲心跳曾停5分險變植物人！2歲童住院1年「家人泛淚回顧2018」（圖／臉書粉專「小予恩關懷禱告組」授權提供）

▲許多網友紛紛替可愛的小予恩加油打氣。

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關鍵字：小予恩,植物人,膽管閉塞,腦癱,香港,粵港澳要聞

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