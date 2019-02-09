影／不准死在這！世界唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前得先走

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位於北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard）是挪威最北端的領土，其首府朗伊爾城（Longyearbyen）地處北緯78度，更是人類最北方的定居地。這座冰霜之島上有個看似奇怪的規定，那就是「禁止死亡」，目的其實是為了阻止病毒擴散。

▲朗伊爾城是斯瓦巴群島的最大城市，主要以採礦產業為主。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，斯瓦巴群島距離歐陸遙遠，許多人或許一輩子也不曾有機會來到這裡，但若想到北極旅遊，通常會經由斯瓦巴群島最大城市朗伊爾城。該城地處極北，每年有長達4個月的永晝與永夜；冬季時，平均氣溫僅零下17度，所有事物都處於冰凍狀態。

由於氣候酷寒，斯瓦巴群島上就連土壤也是「永凍土」，在這種狀態之下，人類死亡後及使下葬遺體也不會腐化，若有朝一日永凍層融化，或是遺體被野生動物挖出，病毒可能會再次擴散，因此斯瓦巴群島是個不允許「死亡」的地方，任何來到這裡的人都得保證自己的身體健康。

朗伊爾城於1950年立法，任何即將病死的居民都必須送回挪威本土等待臨終，即便意外身亡，也禁止在島上下葬，就連行將就木的老者也必須離開，孕婦也不准在島上分娩。

據悉，在朗伊爾城內只有一塊小小的墓地，裡頭安葬的都是70年前就去世的先人，就連當地醫院也只提供8個床位，給緊急病患使用。1998年間，曾有科學家在公墓內發現一具未腐化的遺體，上面甚至還帶有活性流感病毒。

斯瓦巴群島（或譯冷岸群島），大至位於挪威本土與北極點的中央，面積約6萬1022平方公里，是台灣的1.6倍大，但居民僅2600多人，人口非常稀少。在斯瓦巴群島，野生北極熊的數量甚至比人還多，因此居民多會攜帶槍枝防身。

▼斯瓦巴群島上設有一座全球種子庫(Svalbard Global Seed Vault)。（圖／CFP）

