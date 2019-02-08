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泰王室史上第一人！67歲豔麗公主角逐總理大位　震撼泰政壇

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▲▼ 泰國公主烏汶叻（Princess Ubolratana Rajakanya）參選總理。（圖／路透）

▲ 烏汶叻公主經常在公開場合亮相。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

泰國總理大選即將在3月24日登場，今（8日）是候選人登記的最後一天。泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）宣布提名泰國公主烏汶叻（Princess Ubolratana Rajakanya）參選總理，為泰國政壇投下震撼彈，因為這是首次有泰國王室成員參選。現任軍政府總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也在今天接受公民力量黨（PPRP）提名，但外界認為，他將面臨嚴峻挑戰。

泰愛國黨黨魁布伊查普（Preechapol Pongpanich）表示，烏汶叻公主受過良好教育，且能力極佳，是最適合擔任總理的人選。但依據泰國傳統慣例，王室成員通常不涉入政治，她此次參選打破政壇傳統。

▲▼ 泰國公主烏汶叻（Princess Ubolratana Rajakanya）參選總理。（圖／路透）

▲泰愛國黨是為泰黨的分支，由流亡海外的前總理兄妹檔戴克辛（Thaksin Shinawatra）與盈拉（Yinglak Shinawatra）親戚盟友成立的新政黨。（圖／路透）

烏汶叻公主現年67歲，是已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）與王后詩麗吉（Queen Sirikit）的長女，出生於瑞士，小時候有著「法國娃娃」的綽號。但長大後的她多了「學霸公主」的稱號，因為她先後取得美國麻省理工學院（MIT）數學理科學士學位，以及加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生學碩士學位。

烏汶叻公主經常精心打扮在公開場合亮相，但在1972年7月25日放棄王室頭銜，嫁給念書時期認識的美國人詹森（Peter Jensen），她自此之後在美國生活長達26年，2人育有3個孩子，直到1988年婚姻關係結束後，她才回到泰國，且仍被視為王室的一份子。

▼ 烏汶叻公主經常出席公開活動，積極參與慈善工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 泰國公主烏汶叻（Princess Ubolratana Rajakanya）經常出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 泰國公主烏汶叻（Princess Ubolratana Rajakanya）經常出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

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