菲律賓麻疹爆發「861例疑似感染」　240萬名孩童曝露高危險中

▲ 菲律賓目前有240萬名孩童、嬰兒尚未施打疫苗，曝露在高危險中。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

菲律賓當局宣布，該國進入麻疹疫情爆發期，截至2月2日，全國共有861個疑似感染麻疹案例。麻疹病毒具有高度傳染性，透過空氣傳播，打噴嚏和咳嗽均可能傳染。染病初期可能咳嗽、發燒、流鼻水以及眼睛紅腫。數日後，症狀包括臉部和身體出現疹子，若有支氣管肺炎等併發症，則有致命風險。

據英國廣播公司（BBC）報導，今年1月1日至19日，有196人確定感染麻疹；而截至今年1月26日，病例更爆增至1813起，有26人死亡。據官方統計，至今已有50人死於麻疹，大部分為兒童，目前有240萬名孩童、嬰兒尚未施打疫苗，曝露在高危險中。當地衛生部呼籲照顧孩童的人嚴加戒備。

報導指出，許多父母不願讓孩子注射疫苗，因為當地近年發生登革熱疫苗Dengvaxia疑似出包、釀成孩童死亡的事件。世界衛生組織（WHO）的菲律賓代表韋勒醫師（Dr Gundo Weiler）表示，目前免疫接種率遠低於目標95％，而且還在下降當中。衛生部部長杜克（Francisco Duque）則說，父母不該等到有症狀才求醫，因為可能為時已晚。