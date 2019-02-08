專辦詐欺獲打詐第2名　同事說他「不是在辦案就是去辦案路上」



▲洪丞奇在偵辦敏盛副院長詐保案件時，共花了2年才破獲。（資料照／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

刑事局偵七大隊偵查正洪丞奇，獲得了2018年警光獎打擊詐欺類第2名，每天忙著辦案的他，同事都說他非常難約「不是在辦案就是在去辦案的路上」，在2018年破獲了數起電信詐欺、詐保以及詐貸案件，前後逮補至少107人。

在2017年時，洪丞奇透過落網的車手向上溯源追查，先後共逮補35名車手，接著又透過車手得手機追查出上游的車手頭以及設置在中國的機房，攔阻了1104萬元，共逮補45人。

同年，也破獲敏盛醫院副院長等54人的詐保案，偵辦期間長達近2年，發現2名醫師涉嫌以摘除器官的名義開設不實診斷書，勾結詐保黃牛詐領保險金高達6000餘萬。

該案當初是由保險犯罪防制中心透過大數據分析，發現2名醫師所開立的診斷書常常請領高額保險金，後續深入調查後才發現有醫師勾結詐保黃牛請領高額保險金。

甚至也花了半年偵破了桃園市復興區農會的詐貸案件，逮補了9名涉嫌詐欺、偽造有價證券的嫌犯，總金額高達40億元，9人最後都被檢方起訴；由於洪丞奇每天都在辦案，同期的同學想找吃飯都找不到人，不是得到「我在XX辦案」就是說「我要去XX地方辦案」，每次都無法約成。

▼同事都說洪丞奇每天不是在辦案，就是在去辦案的路上。（圖／記者柳名耕攝）

