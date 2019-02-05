詐騙機房設多明尼加以為很安全　詐團成員看到刑事局幹員嚇傻



▲警方橫跨15000公里到多明尼加逮補台灣的詐騙集團成員。（資料照／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

位在中美洲的多明尼加與台灣的距離長達15000公里，有詐騙集團以及只要在該國設立詐騙機房，台灣的警察就找不到人，殊不知刑事局偵七大隊與檢察官早就到該國與警方商討對策，最後將詐騙成員全部抓回台灣，刑事局偵七大隊、國際科、研發科也因此獲得警光團體獎。

與我有77年邦交情誼的多明尼加共和國在2018年5月2日宣布斷交，有詐騙集團以為把機房設在15000公里外，台灣的警察就沒辦法抓人或者鎖定，不過刑事局偵七大隊在2016年5月就透過大數據分析，發現許多有詐騙前科的台灣人都曾到過多明尼加，刑事局偵七大隊第三隊隊長李奇勳與國際科、研發科隨即組成專案小組追查。

透過數位鑑識等手法還原機房位置以及詐騙方式等，檢察官與警方與多明尼加相關單位多次聯繫後，2017年6月直接前往多明尼加說明案情，9月終於在多明尼加警方的協助攻堅下逮補4名詐騙機房成員

專案小組透過這4人的證詞，並分析查扣到的贓證物，向上追查到多名金主，並查扣、凍結約1億4千萬的不動產以及820萬的現金，前後共逮補70多人，皆依詐欺罪嫌送辦。

由於整起案件的證據確實，且查扣相關金主的資產，目前還在由司法單位審理中，刑事局偵七大隊、國際科、研發科也共同獲得警光獎的團體獎項。

▼時任內政部長的葉俊榮，破案時也到場慰問專案小組。（資料照／記者柳名耕攝）

