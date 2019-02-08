大陸物流無極限！　京東要推全國「地下物流」建設

▲京東集團計畫打造地下物流。（示意圖／京東提供）

記者陳政錄／北京報導

隨電子商務、新零售等業態發展，大陸物流業正不斷追求新的突破！以「自建物流」作為主打優勢之一的零售巨頭京東集團，今年初與中建地下空間有限公司簽訂聯合研究協議，將在今年推進「地下物流」建設，希望能在未來遍及全國。

京東集團表示，京東物流與中建地下空間有限公司已在1月中旬簽訂聯合研究協議，將就城市地下空間開發、地下物流建設相關內容達成合作，雙方將在物流行業以及城市基礎設施建設方面優勢互補，在地下物流產業領域展開合作，推動相關應用落地。

▲京東集團。（圖／CFP）

京東物流指出，為完成地下物流建設，集團提出地下物流廊道系統構想，根據協議，京東物流將發揮物流規劃、物流設備及物流運營方面的優勢；中建地下空間則負責如物流場站、倉儲配送中心建設等，在城市地下物流產業方向的項目咨詢、規劃設計、投資開發、運維管理等領域開展廣泛深入合作。

京東表示，雙方的相關合作項目有望在河北雄安新區、武漢長江新城等地率先進入落地實施階段。

事實上，在去年京東物流就已發起成立城市智能物流研究院（雄安），將包含地下物流的空間物流探索，作為研究院的主要研究方向之一。

京東集團表示，在簽約儀式上，中建地下空間有限公司由總經理荊偉、總工程師鄭立寧代表，京東集團由副總裁、京東物流綜合規劃群負責人傅兵，以及京東物流城市規劃部負責人趙斌等出席。

▼京東物流配送機器人。（圖／翻攝自環球時報）