上市以來股價漲60%「逼近京東」　拼多多新融資超過10億美元！

▲拼多多在美國證券交易委員會發布文件，將融資超過10億美元。（圖／翻攝自美國證券交易委員會）

大陸中心／綜合報導

社群電商平台拼多多2月5日在美國證券交易委員會發布文件，將進行美國存託憑證（ADR）的增發（Follow-On Offering）計劃，其中包括公司增發新股和部分原有股東出售相應持股。截至2月5日收盤，拼多多市值已達到336億美元，逼近京東367億美元市值，股價從2018年7月上市以來漲幅達到60%。

綜合陸媒報導，文件顯示，拼多多本次後續發行最高執行股價為29.26美元，較2月5日收盤價30.33美元折價了3.5%。按照拼多多增發新股ADR的數額計算，公司擬增量融資「10.83億美元」，出售老股的原有股東預計將獲得4.33億美元。承銷商有權在30天內向公司及限售股東額外購買最高累計777.795萬股ADS。

▲拼多多上海總部。（圖／記者魏有德攝）

拼多多表示，本次後續發行共計註冊5190萬股美國存託憑證，代表2.074億A類普通股。其中拼多多擬公開發售3703萬股美國存託憑證（ADS），此外以公司早期投資人為主的原持股股東擬發售1481萬股ADS。拼多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前「三年鎖定」的承諾，不在此次售股名單。

扣除發行費用，拼多多招股書預計，本次新股發行所得款項淨額超過10億美元，募資所得中約有4.2億美元將用於加強和擴大業務營運；4.2億美元用於研發，繼續投資和發展技術基礎設施。

公司表示，拼多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前「三年鎖定」承諾，不在此次售股名單。此前，拼多多創始人、CEO黃崢在全員大會上表示，「公司上下所有人期權鎖定3年，繼續埋頭苦幹，準備迎接關注，讚揚，詆毀甚至攻擊。」這次後續發行的新股將於2月8日完成最終定價並上市交易，發行完成後預計將會有效增加公眾持股量。

▲離開Google自己創業，黃崢創拼多多擠進「陸25大富豪」。（圖／CFP）

融資消息傳出後，拼多多盤後股價一度大跌超過8%，隨後跌幅收窄至接近5%。一名消息人士稱，盤後股價波動與市場情緒沒有太大直接關係，因為發行新股稀釋了股數，所以價格將在短期內出現反覆波動，「由於川普政府停擺了35天，導致原本預計在1月份完成的項目被拖到中國農曆春節。」

同日披露的文件則顯示，截至2018年9月30日，拼多多營收達到74.661億美元，較同期增長1222%。按照美國通用會計準則，前9個月錄得淨虧損77.93億美元，主要是因為一次性股權激勵計提導致；而在非美國會計準則下，平台2018年前9個月淨虧損為15.60億美元。同期，拼多多持有現金及現金等價物和短期投資總額為人民幣225億元。

拼多多平台2018年整年的活躍買家數達到4.185億人次，較2017年增加1.737億人次。除去透過社群網絡和接入入口訪問拼多多平台的用戶，平台移動客戶端月活用戶數達2.73億人次，較2017年增長1.32億人次。QuestMobile數據顯示，拼多多以1.09億的月活用戶在微信小程序端排名第一，接近第二名「京東」、第三名「唯品會」及第四名「轉轉」的總和。