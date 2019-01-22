「奶茶妹」雪梨豪宅3億元賣出　慘虧6000萬台幣

▲雪梨豪宅內景。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

大陸最年輕女富豪、京東老闆娘章澤天（奶茶妹）近日以1350萬澳元（約台幣3億元）價格，出售了她在雪梨的頂層豪華公寓。該公寓是劉強東於2015年以章澤天名義購買，花費了1620萬澳元，但如今被酒店大亨Ramy Arnaout買下，出價低了270萬澳元（約6000萬台幣）。

據《澳洲新報》報導，劉強東在和章澤天結婚前6個月，出資1620萬澳元（約3.6億台幣）買下該公寓，並登記在未婚妻名下。由於當時房子是新房，因此不需經由外國投資審核局（FIRB）批准，但劉強東還是繳納了超過100萬澳元（約台幣2200萬元）的印花稅。

報導指出，在2015年購入該豪宅的時候，劉強東夫婦經常往來雪梨，居住在位於VAUCLUSE的一水邊別墅，而該別墅去年12月以3880萬澳元售出。

▲章澤天於2015年嫁給京東CEO劉強東。（圖／翻攝自章澤天Instagram）

報導稱，章澤天於2017年6月將該公寓和內部裝飾打包銷售，預期售價1800萬澳元。不過，該公寓2018年的價格調低至1500萬澳元，由SOTHEBY的RICHARD SHALHOUB負責銷售。目前SHALHOUB拒絕就有關該處房產的猜測發表評論。不過記錄顯示，該房產已經由酒店大亨Ramy Arnaout和妻子以公司的名義購得。

據了解，該豪宅總面積589平方公尺，內部設計考究，配有高級傢俱、時尚裝修和昂貴家電，風格融合中世紀風格與當代設計。這房子還有兩個屋頂露台，為客人提供了遊戲的場所，還有設備齊全的廚房，內部也有電梯，全部以大理石地板鋪墊增添質感。此外，豪宅還配有24小時禮賓服務、管理員和會客廳，另外還有泳池和健身房等健身設施。

雪梨商業區Ray White Residential的主管Michael Lowdon說：「它位於歷史悠久的岩石區的中心地帶，理想的位置是我所能描述的純粹富裕的軸心。」

▼雪梨豪宅內景。（圖／翻攝自網路）