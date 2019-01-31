比老闆劉強東多22家公司！　30歲女助理張雱擁427家企業

▲張雱名下427家企業。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸電商巨頭京東商城創始人、CEO劉強東近日註冊一家新公司，名為天津京東達業貿易有限公司，經營範圍為批發和零售業等，年僅30歲的女助理張雱擔任法定代表人。據了解，張雱生於1989年，名下共有427家企業，曾為京東管理培訓生，後任職於京東金融，現任劉強東的助理，但是她的老闆名下只有405家企業。

公開資料顯示，年僅30歲的張雱名下共有427家企業，分佈在江蘇、北京等地，公司經營範圍包括電子商務、醫​​藥、金融等。其中，她在195家企業擔任法定代表人，198家擔任高階主管，另在4家擔任股東。此外，她更對291家企業有實際控制權，包括京東物流、京東大藥房、京東雲等多地分公司。

據京東內部人士猜測，「劉強東之所以讓張雱擔任眾多公司的法定代表人，主要是為了方便、縮短內部簽字流程。京東多年來開設了許多家子公司、分公司等，而公司的財務報告、合同及工商流程，都需要法定代表人的簽字或者身分證，所以除了母公司外，其他分公司往往不需要用創始人、CEO作為法定代表人」。

▲劉強東。（圖／CFP）

不過，根據刑事責任認定方面，包括違規披露、操縱股價在內的多項罪名都與法定代表人相關，所以京東可能採取了兩種措施，一般情況下，母公司法人是劉強東，簽字是其本人；分公司則由張雱等人簽字。

▲張雱。（圖／翻攝百度）