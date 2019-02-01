劉強東公開信：2018年對我本人、家人及公司都異常艱難

▲劉強東表示，2018年對他、他的家人以及公司都是異常艱難的一年，圖為奶茶妹妹章澤天和劉強東聖誕節出遊。（圖／翻攝自章澤天Instagram）

記者馬叔安／綜合報導

網購平台京東創始人劉強東1日發表公開信，其中寫道，過去對他、家人和公司都是艱難的一年，這一年，隨著成為「零售基礎設施服務商」的戰略確立，集團全面開啟了從「科技零售」到「零售科技」的轉型。文中並指出，在新的一年中，將秉持「組織」、「人才」和「價值」3個關鍵詞，用必勝的信念迎接春天的到來。

▲劉強東表示，要以最積極的姿態、最飽滿的熱情，用必勝的信念迎接春天的到來。（圖／CFP）

劉強東的這封新年信標題為《堅持價值創造，迎接春天的到來》，首段祝賀各界新年快樂後，次段開頭便寫道，「2018年對我本人、我的家人以及公司都是異常艱難的一年！但兄弟們彼此支持、攜手前行，面對復雜多變的環境，求新求變、積極進取，在組織創新、業務拓展和社會責任方面都取得了優異的成績，向外界充分展示了京東的信念和勇氣。」

▲京東集團計畫打造地下物流。（示意圖／京東提供）

劉強東表示，京東商城正式升級為零售子集團，確立了「以信賴為基礎、以客戶為中心的價值創造」的經營理念，京東金融完成了品牌升級，正式更名為京東數字科技並實現全年盈利，也推出了建設全球智能供應鏈基礎網路的巨集大計劃，全面向社會開放和共用了我們遍佈全球的物流網路。

▲劉強東強調，「公司越大、責任越大，我們要時刻反思警醒，將自滿的情緒清零」。（圖／CFP）

劉強東強調， 「即將到來的己亥新年，我們可能會面對更多的波折與挑戰，但我堅信，只要我們保持初心和戰略定力，牢記使命，就一定能夠迎接春天的到來！」、「公司越大、責任越大，我們要時刻反思警醒，將自滿的情緒清零；要以最積極的姿態、最飽滿的熱情，用必勝的信念迎接春天的到來！」

劉強東全文：

《堅持價值創造，迎接春天的到來》

春節馬上就要到了，首先祝大家新春大吉、諸事順意！今年春節，我們將連續第七年履行「春節也送貨」的承諾，在此，我對千千萬萬戰鬥在服務一線的兄弟們以及你們的家人們表示最衷心的感謝！在寒冬中堅持送貨的兄弟們一定要注意安全、保重身體，因為你們身上不僅擔負著客戶的囑托，更有父母妻兒的牽掛。

2018年對我本人、我的家人以及公司都是異常艱難的一年！但兄弟們彼此支持、攜手前行，面對復雜多變的環境，求新求變、積極進取，在組織創新、業務拓展和社會責任方面都取得了優異的成績，向外界充分展示了京東的信念和勇氣。你們的奮鬥精神讓我堅信：只要兄弟們在一起，任何困難都可以過去！

這一年，隨著成為「零售基礎設施服務商」的戰略確立，集團全面開啟了從「科技零售」到「零售科技」的轉型，其中：

京東商城正式升級為零售子集團，確立了「以信賴為基礎、以客戶為中心的價值創造」的經營理念，圍繞「有質量的增長」全面開展了變革，尤其是將我們核心的供應鏈能力進行了平台化、系統化和組件化的改造，這將繼續推動我們在促進消費、助力供給側結構性改革中持續為社會創造價值。

京東金融完成了品牌升級，正式更名為京東數字科技並實現全年盈利。通過大數據、IoT、AI、區塊鏈等前沿科技，京東數字科技在推動技術創新與實體經濟深度融合方面產出了一系列的豐碩成果，積極助力了實體產業提升用戶體驗和升級商業模式。

京東物流也推出了建設全球智能供應鏈基礎網路的巨集大計劃，全面向社會開放和共用了我們遍佈全球的六大物流網路，憑借「體驗為本，效率制勝」，全面降低了社會化的物流成本，大幅提升了流通效率！

除了這三大子集團，京東物產、京東安聯保險和京東雲這三塊種子業務也開始生根發芽，展現出了強勁的發展潛力，這六個業務板塊將為京東未來的發展奠定堅實的根基。與此同時，我們在海外的佈局已經初見成效，在印尼、在泰國，以及未來在更多「一帶一路」的沿線國家，京東將持續不斷地對外輸出我們成熟的技術能力、供應鏈能力和物流能力。但更讓我欣慰的是，我們各個板塊已經培養並擁有了一大批具備成熟管理經驗和國際化視野的領軍人才和中堅力量，在剛剛結束的達沃斯世界經濟論壇上，京東的管理團隊集體亮相，向世界展現出了朝氣蓬勃的風貌。我們還有很多可圈可點的成績，還有無數可親可敬的兄弟們，在此，我只想真誠地對大家說一聲：大家辛苦了！

即將到來的己亥新年，我們可能會面對更多的波折與挑戰，但我堅信，只要我們保持初心和戰略定力，牢記使命，就一定能夠迎接春天的到來！

在新的一年裡，第一個關鍵詞是組織。在多項業務齊頭並進的背景下，我們正在推動「小集團，大業務」的轉型。集團化是一次戰略層面的重要組織升級，集團總部和業務單元的定位因此將變得更加明確。總部將從管理型總部升級為戰略型總部，將運營職能下沉，更加關註戰略佈局及各業務板塊的協同發展，更加強化職能服務的平台化建設和推動整個集團的數字化管理，為業務板塊的發展提供助力；集團還將進一步授權，業務板塊將升級為獨立的作戰軍團，我們將會把更多的能力封裝到業務板塊中，使業務單元更加專註於自身的經營，讓業務單元有意願、有能力、有條件取得業務發展的勝利。去年我們在物流試點了Big Boss組織變革，今年將在全集團推廣，「小集團、大業務」就是集團層面推進Big Boss變革的第一步有效實踐。接下來我們將繼續梳理支撐公司戰略和經營目標的關鍵經營節點，並將這些關鍵經營節點Boss化，從而實現開源節流、盤活資源、充分發揮組織活力，集合眾人之力共同提升經營業績，實現有質量的增長。

第二個關鍵詞是人才。京東因人才而興，人才因夢想而聚！過去，人才是京東最寶貴的資源，未來，我們將全力踐行「有能者上，有力者為」的人才任用機制，致力於打造一群有擔當懂經營的人才，對極具價值貢獻和快速成長的優秀人才給予足夠的回報與認可；同時，年輕人已然成為公司發展的生力軍，公司近4成員工是90後，近9成的管理者是80後甚至90後，未來公司會繼續給予年輕人機會，大膽破格任用價值觀正、能力卓越的雙高人才，並提供充分的土壤、空氣和養分，培養足夠多的年輕人成為未來的領導者，讓每一位京東人都能在組織中不斷地找到更有激情的舞臺，煥發出新的活力，持續激發公司的生命力！

第三個關鍵詞是價值。為社會創造最大價值一直是我們存在的根本理由。回望過去，我們通過建立自營體系、自建物流，解決了正品行貨、社會物流等難題，雖然歷盡艱辛，但在強烈責任感的驅使下，我們都走了過來。未來，我們仍會遇到大量復雜的難題，解決之道根本沒有任何範本可言。但我希望大家牢記，只要我們的出發點和最終的結果是以創造價值為導向，我們就一定會戰勝任何困難，到達勝利的彼岸！

最後，我深深地感到，公司越大、責任越大，我們要時刻反思警醒，將自滿的情緒清零；要以最積極的姿態、最飽滿的熱情，用必勝的信念迎接春天的到來！再次祝福所有的兄弟們幸福安康，萬事如意！

你們的劉強東

2019年2月1日