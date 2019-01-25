美市調公司：2019陸將超美成「最大零售市場」　總額估達5兆美元

▲新零售在大陸掀起風潮，圖為阿里巴巴「親橙里」無人超市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國研究機構eMarketer日前在2019年的研究報告中預測，中國的零售額成長量將達到7.5%，總額為5.636兆美元，將超越美國零售額成長的3.3%（5.529兆美元）的總額，登上「世界最大的零售市場」寶座。eMarketer的高級預測主管皮爾特（Monica Peart）表示，因「中國消費者的收入不斷增加，大量人口成為中產階層」，成為零售額成長的主要推動力。

根據《今日美國》（USA TODAY）報導，過去10年的時間裡，中國大陸政府一直努力將經濟基礎從工廠出口、商業和住宅投資轉向消費。皮爾特說，在過去的3到5年，「消費確實在迅速增長」，這個趨勢凸顯了中國有望成為零售業的領頭羊。

▲淘寶會員店以臉部辨識技術入店，並採自動結帳，讓消費過程更加快速流暢。（圖／翻攝自每日頭條）

皮爾特表示，隨著中國的人均零售開支迅速增加，中產階層崛起，消費者正從農村轉向城市，加上阿里巴巴和京東等電子商務巨頭促進網路購物的蓬勃發展，以及「從某些方面來看，中國市場在整合購物體驗方面領先於亞馬遜，這就是中國一躍占據重要地位的原因。」

eMarketer的研究顯示，中國已經是全球電子商務銷售的領導者，預計2019年在全球銷售總額中佔去35.3%，銷售額將增長30%，達到1.9兆美元，並在年底達到全球銷售總額的55.8%；與此同時，美國的電子商務銷售額預計增長只會到10.9%。

▲拼多多近年崛起迅速。（圖／擷取自拼多多App）

eMarketer指出，雖然阿里巴巴在2019年將佔大陸電子商務銷售額的53.3%，但份額已隨著像「拼多多」這樣的平台快速發展而持續下降。報告中也提及，目前美國的年人均零售開支仍然遠遠超過中國，預計2019年美國的年人均零售開支為16661美元，中國則為4056美元。