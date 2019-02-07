2020是新「三國誌」　陳水扁：柯文哲一定會參選總統

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書「YonGe Chen」）

政治中心／綜合報導

保外就醫中的前總統陳水扁2月3日在臉書粉絲頁《新勇哥物語》聲稱，接下來9天，至2月11日止將暫時「不語」、「不共」！讓大家耳根清淨，但同一天卻在另個臉書帳號發表《阿扁淺談2019台灣三國誌的新局、變局和亂局》影片，他以近30分鐘時間評論2020年總統大選，還斷言只要蔡英文總統堅定尋求連任，黨內實力再強的人也不敢開第一槍，挑戰蔡總統。

陳水扁於影片中分析，2020年的總統選舉，民進黨一定會初選，但只要蔡英文堅定尋求連任，黨內就算有人實力再強、初選全民調會贏，也沒人敢挑戰她，「一個尋求連任的總統，不到最後，要承認做的不好是絕對不可能的，有這種野心、信心尋求連任，很正常」。

提及國民黨，陳水扁認為，王金平、吳敦義、朱立倫都有資格出任台灣總統，他個人看好朱立倫出線，而吳敦義的政治實力跟民間反應落差非常大，短時間難以彌補。

陳水扁認為，民進黨尋求繼續執政面臨著兩大挑戰。第一，2018年的敗選是人民在教訓執政黨，是否會延續下去，值得觀察；第二，以台北市長柯文哲為代表的第三勢力一定會參選，期待「國民黨提名吳敦義、一對一PK蔡英文，可能性是零」，他預言，未來政壇將是新的「三國誌」。