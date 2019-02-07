跟著小英去拜年　曬貓又發宵夜文！今屏彰投發福袋

▲蔡英文到屏東小魚港吃晚餐。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文6日從雲林南下至高雄，共跑5間宮廟參香祈福並發放紅包，晚間回到家鄉屏東住一晚，除了在臉書曬愛貓「蔡阿才」，還分享屏東在地美食，7日大年初三她將在屏東、彰化、南投參香發福袋。

▲清炒雨來菇。

蔡英文深夜在臉書發了一篇宵夜文，指屏東縣長潘孟安找她到小魚港吃晚餐，那裡有最在地、最新鮮的食材，更有國境之南的溫暖，他們在露天的廟埕吃飯，整個小漁港的鄉親都跑來打招呼，這就是屏東的人情味；她推薦一道恆春半島的特色料理，叫「清炒雨來菇」，在地鄉親稱雨來菇是「情人的眼淚」，搭配蔥蒜和炒蛋，清爽的海味在口中，這是她最想念的屏東。

▲蔡英文大年初三上午在家鄉屏東發福袋。

蔡英文7日一早也在臉書發文，告知大家她春節參香行程，將走訪各地廟宇，發放「祝福滿滿」新年福袋，大年初三早上九點半在屏東縣福安宮，十點半在屏東縣德隆宮，下午兩點在彰化縣天后宮，四點在南投縣恆吉宮。初四則在台中、苗栗、新竹參香發福袋。

▲現場支持者祝賀蔡英文「再辣四年」、「連任成功」。

▲蔡英文發福袋，現場大排長龍。

▲蔡英文春節參香行程。（圖／翻攝自蔡英文臉書）