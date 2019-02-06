爸媽第六感超準！彰化哥「一摸老婆想壞壞」電話秒響…崩潰：怎拚第二胎

▲一早起來想與妻子大幹一場，爸爸殺出來打斷。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「每次想要......家長常有這種心電感應......。」彰化一名男網友已有一個女兒，但仍免不了被父親碎念催生第二胎；某天一早想說女兒還沒有醒來，變想與妻子來一場「幹大事」，沒想才開心到一半時就被手機來電吵到沒興致，一看來電是常催他「做人」的老爸，讓常被中斷的他崩潰大喊「這樣下去第二胎什麼時候才會有啦！」

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，他爸很長催他與妻子拚第二胎，好不容易早上趁著女兒這搗蛋鬼還沒醒來，「和老婆又剛好都心血來潮，結果到一半的時候，我爸就打電話來說要出門走走，還是要即刻出門的那種...這樣下去第二胎什麼時候才會有啦。」

老爸打來的電話他也不敢不接，最後也只能照著命令，只好逼著自己「冷靜」下來出門；他崩潰說，真的滿腹無奈，接到電話都不知道要停止還是繼續，想跟老爸解釋，但他說不出口，而且兩老都他這件事好像有心電感應，「上次我媽直接開門！」

▲網友建議，想好好幹大事就得先關手機。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網友紛紛留言笑翻說，「跟你爸說，現在你輸精管堵塞」、「沒差那30秒啊」、「恁爸掐指一算：今日不宜動床」、「天啊，求老婆內心無奈指數」、「你有第二胎他會再問第三胎，就是一個無限輪迴的概念，甚至連三嬸婆四叔公也會together」、「感覺你爸要幫你安排你們夫妻兩的旅行～」。

面對這麼調皮的爸爸，網友也教導幾招來防範，「做那是記得要關機，家長很常有心電感應突然插播XD」、「請爸爸帶搗蛋鬼就不會被打擾了！」、「對老爸發動覆蓋的搗蛋鬼，然後拚到回合結束」、「問你爸會不會做人」、「關靜音是種禮儀」、「回說：爸，我沒空，增產報國ING，想多抱一個孫子 三個月都別吵我」。

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