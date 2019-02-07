24歲男「從沒洗過陰莖」！　整支腐臭還染性病...觀眾全嚇歪

Lots of talk on social media about Zach #thesexclinic It is not uncommon to see #Smegma on examination in clinic; he is NOT the only one who has experienced this problem #keeptalking #letstalkaboutsex #nojudgement #stopstigma pic.twitter.com/UYjo2SlRr4 — Naomi Sutton (@DrNaomiSutton) 2019年1月29日

國際中心／綜合報導

英國一個探討各種不同性禁忌的節目「The Sex Clinic」日前拍攝了令人震驚的案例！24歲男子札克（Zach）這輩子竟然從沒有好好清洗過自己的陰莖，還曾經染上性病，現在陰莖已經整支「腐臭」，只好前來節目求診。

據《太陽報》報導，札克在節目中抱怨自己的陰莖散發出腐臭味，並表示這24年來洗澡草率，沒有仔細清洗過陰莖，該節目的觀眾全都不可置信。札克還透露，他曾經和一位女孩發生性關係後染上「淋病」，而這整整九個月來，包皮的尖端都有劇烈疼痛感，甚至無法正常收合。

對此，該節目請來女醫師蘇頓（Naomi Sutton）替札克治療，蘇頓診斷出札克患有「包皮垢」（Smegma），為包皮內面皮脂腺的分泌物累積所形成，並建議札克應該開始專注於清潔包皮，並使用肥皂代替其他清潔品來清洗。

不少觀眾在看完節目後都感到不可思議，有網友發文表示，「有人也有收看今天的The Sex Clinic嗎，我不敢相信有人對這方面的健康知識這麼少，真的好髒，令我太震驚了。」而蘇頓則發文回應，「節目播出後關於札克的談論非常多，但這其實在The Sex Clinic中不少見，札克並不是唯一一個患有包皮垢的病患。」

