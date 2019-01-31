春節關懷不打烊　抒發心情好過年

▲憂鬱症徵兆示意圖（圖／翻攝自Pexels）

文／衛福部提供



國人最重視的農曆春節假期即將到來，又適逢寒假期間，在這全家團圓、親友相聚的時刻，周圍充滿了除舊佈新、親友歡聚的氣氛，卻也容易讓獨居、無法與親友團聚，或曾遭受過創傷的民眾，觸景傷情而產生憂鬱，甚至造成自傷或自殺的行為，衛生福利部於春節期間持續提供24小時不打烊之自殺防治安心專線0800-788-995服務，若發現自己或親友有情緒困擾或自殺危險性，請向安心專線求助。

衛生福利部特別呼籲民眾關心無法返家團聚、或久未聯繫的親友，尤其孤苦無依、罹患重病或獨居長者，主動電話問候或探訪，提供應景食品、衣物前往探視、關懷，讓對方感受溫暖的關懷，並發揮1問2應3轉介的守門人3步驟，應用心情溫度計關心自己及周遭的親友的情緒困擾，如果分數達到需要尋求專業醫療來幫助的程度，或是憂鬱狀態無法獲得緩解，可尋求醫師的專業協助，請有效地利用身邊資源，協助自己及親友安渡難關，希望每位民眾都可以愉快歡度春節！

自殺防治守門人三撇步

「一 問」：主動關懷與積極傾聽

「二 應」：適當回應與支持陪伴

「三轉介」：資源轉介與持續關懷

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