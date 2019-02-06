暗網／代客扎愛滋針、性侵、殺人　只有這裡沒人敢接案



▲暗網上有許多代客殺人、性侵的服務，不過絕大部分都不接北京地區的委託。（資料照／記者曾俊豪攝）

突發中心／綜合報導

網路世界並不是只要在搜尋引擎打上關鍵就能夠找到所有東西，事實上還有深網（Deep Web）在深網中還有所謂的「暗網（Dark Web）」，裡面除了買賣槍支毒品外，還有人在接單殺人，而華人間也創立了「暗網交易市場」，裡面有人專門接案代客強姦或者扎愛滋針，唯獨北京地區沒有人敢接案。

有別於GOOGLE搜尋或者只要在GOOGLE CHROME、FireFox、IE、Safari、Opera等瀏覽器就能夠瀏覽的網頁，在網路世界裡其實還有所謂的深網，而暗網又佔了深網裡部分，但需要TOR瀏覽器才能夠瀏覽。

▼代客扎愛滋針1次要價8363美元。（圖／翻攝自暗網）



在幾千個暗網網站中，中文的網站只佔了小部分，不過還是有大陸的網友建立了「暗網交易市場」，裡面的買賣家絕大部分都是華人，提供的項目包含偽造信用卡教學、駭客初級教學、名人裸照。

在代客服務項目裡也有很多讓人匪夷所思的服務，像是「舉報官員」、「作弊」、「攻擊網站」、「100萬美金當真正的美國人」、「親子鑒定」、「茅山法術、巫術致死」、「手機定位」等。

更有著「代客扎愛滋針」也就是把有愛滋病的血液以針筒注入客戶指定的對象，不過賣家表示只負責扎針，後續是否有得愛滋病都不在服務的範圍內。

▼還有專門代客舉報官員的服務。（圖／翻攝自暗網）



另位賣家則是提供殺人服務，範圍囊括大陸各地，可以依照賣家的需求，像是破頭、砍手腳等方式殺死對象，但也強調不接明星、高級官員、公安局等人的案子。

還有個賣家提供「代客強姦」服務，表示買家如果有特別討厭的女性，可以依照指定方式去性侵對象，過程中也會錄影等證明是本人，但也強調如果對象有心理上的陰影或者罹患性病，賣家都不負責。

不過絕大部分的代客殺人、代客性侵或者扎愛滋針，都強調不接北京地區的案件，或者是要雙倍的價格才肯接案，而類似的案件都需要台幣約200萬以上，並只接受比特幣付款。

▼有人專殺官員、貪污警察。（圖／翻攝自暗網）

