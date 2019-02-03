酒駕致死太可惡　法務部研擬比照故意殺人罪可處死刑

▲台中酒駕累犯陳男再次酒駕撞死2人，引起法務部重視，將研擬比照故意殺人罪修法。（圖／記者陳玉翻攝）

記者劉昌松／台北報導

春節連假第一天，台中就發生陳姓男子第3度酒駕，撞死2名無辜騎士的慘案，再度掀起輿論對現行酒駕罰則過輕的討論，法務部3日凌晨正式回應民意，將研擬酒駕致死比照故意殺人的方向修法可行姓，也就是未來酒駕肇事致人於死，可能比照現行《刑法》第271條的殺人罪，最輕10年以上徒刑，最重可處以死刑。

台中酒陳姓男子已有2次酒駕紀錄，1月2日凌晨，第3次酒後開車，在大里國光路段逆向1公里，導致2名機車騎士無辜慘死後，竟還囂張嗆聲：「死就死了，快點處理，我要回家睡覺」，引起輿論譁然，質疑現行酒駕罰則過輕，導致慣犯毫無警惕。

針對酒駕肇事肇事致人於死案件，層出不窮，法務部在3日凌晨發布新聞稿，除對不幸死亡民眾深表哀悼，也對酒駕者知法犯法「深惡痛絕」，法務部除將轉請承辦的台中地檢署地檢署速查嚴辦外，「對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法」。

此外，法務部也表示，將邀集交通部及內政部，討論是否要把屢次酒駕的人，一律送進監獄接受矯治，並提高行政處罰，而對於因酒駕肇事導致不幸死傷的民眾，也會請犯罪被害人保護協會各分會派員提供家屬相關的協助及關懷，共同度過難關。

【相關新聞】

醉到狂撞8車奪2命！還吞安眠藥 酒駕吊照累犯「殺獨子、準新娘」：我沒印象啦

獨子被酒駕慣犯撞死…父崩潰「兒子夢想全沒了」 跪求司法嚴懲

出門忘燒香…計程車打橫救一命！女騎士驚險躲「酒駕死劫」：真的命大