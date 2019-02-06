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沒安全感體質！曖昧對象傳「LINE好友關係註解」　她1天後報喜：在一起了

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手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO收到對方給的「好友列表說明」。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

「安全感」對情侶來說相當重要，就算是曖昧中的男女，若看到對方常和異性來往，也會忍不住在心中扣對方的分。一名女網友表示，她最近有個曖昧對象，兩人已經確認過心意，只差一個問句就能在一起，但因為是遠距離，而且她很容易沒有安全感。沒想到對方卻用一招，馬上讓她超感動，最後也順利在一起。

一名女網友在《Dcard》透露，她最近有一個曖昧對象，「其實已經確認過彼此心意，只要一個問句就能在一起的那種」，不過因為兩人是遠距離，她又是特別沒有安全感的人。在討論過安全感的問題之後，對方突然說「等我15分鐘，給妳看個東西」。

接著，她就收到一張LINE聯絡人列表，仔細看圖片，對方竟然截圖後，手動在好友旁邊加上各種註解文字框。從上到下分別為「高中同學」、「上次園遊會的學妹，純好友她同性戀我們沒在聊天」、「九年的朋友」、「住高雄的，他有男友，沒在聯絡，直」、「我很喜歡的醜八怪（指原PO）」、「損友，對我很好可是很愛欺負我，踢」、「租屋處的賴」、「高中學長」、「今天跟他出去的高中同學」、「跟我現在住的地方一樣，高中學長」、「高中工作同事，很照顧我，母胎單身28年」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO還特地被對方用粉色框標註。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，她完全沒有要求對方這麼做，「除了感動以外還有滿滿的感謝」，也說她在上一段感情被重重傷過後，謝謝對方讓她覺得自己是「某個人很重要的人」。最後她也更新貼文報喜，說兩人已經在一起了。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「我以為會是經典語錄的某篇文…沒想到這麼暖阿！」、「超級暖的」、「感覺他很喜歡你，要幸福唷」、「只有我被同事，母胎單身28年笑翻了嗎？豪壞阿」、「我想看的是隱藏好友以及刪除裡的好友」、「這個是觸身球不是直球了」。

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關鍵字：安全感,曖昧,通訊錄,Dcard

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