館長出庭200多粉絲相挺　李婉鈺：他太可惡了！

記者陳以昇／新北報導

新北市前議員李婉鈺去年選前不滿「館長」陳之漢在臉書直播時辱罵她，對他提出妨害名譽告訴；館長收到傳票，10日在直播時號召粉絲11日到新北地檢見面，現場聚集200多名粉絲到場聲援，館長說「我只是在陳述事實」，李婉鈺則表示，「他的粉絲到我的臉書辱罵我，他太可惡了，一切交給司法。」

▲前議員李婉鈺控告館長陳之漢妨害名譽，館長粉絲到現場聲援 。（圖／記者陳以昇攝）

2018年九合一選舉，館長陳之漢透過臉書直播，辱罵前新北市議員李婉鈺，此舉引起李的不滿，對他提出「妨害名譽告訴」；館長拿到傳票後相當火大，直言李的官威很大，還找人來喬，10日館長在臉書直播，號召粉絲到新北地檢署見面。

▼前議員李婉鈺控告館長陳之漢妨害名譽，館長粉絲到現場聲援 。（圖／記者陳以昇攝）

李婉鈺透過電話訪問表示，「他的粉絲到我的臉書辱罵我，我並沒有找誰來喬，他實在太可惡了，所有罵我的影片我都有提供，目前一切就交給司法裁決。」

11日下午2時許，館長步入新北地檢署偵查大樓，經過2小時開庭，走出時表示「我只是在陳述事實，我並沒有拒絕她，也沒有把資料提供給記者，那她不接受就告我」，現場來聲援的粉絲高達200多人，大喊「館長加油！」，館長在與粉絲合照後離去。

▼前議員李婉鈺控告館長陳之漢妨害名譽，館長粉絲到現場聲援 。（圖／記者陳以昇攝，下同）