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「一帶一路」續擴張　今年貿易額將增1170億美元

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▲▼一帶一路項目，中企接管比利時第二大碼頭。（圖／翻攝自中國遠洋海運集團有限公司）

▲一帶一路項目，中企接管比利時第二大碼頭。（圖／翻攝自中國遠洋海運集團有限公司）

記者曾俊豪／綜合報導

去年是「一帶一路」倡議五週年，中國商務部指出，2018年中國在跟「一帶一路」沿線國家的貨物貿易進出口額達到1.3兆美元，同比增長16.3％。最新分析提到，中國跟倡議國家的商品貿易額，今年仍將保持成長態勢，增加1170億美元。

美國全球發展中心網站指出，貿易信貸保險公司裕利安怡集團最新研究，此金額對中國來說，一方面意味著出口將增加560億美元，另一方面，它將從約80個國家多進口總價值610億美元的商品。在人們對全球經濟放緩的擔憂與日俱增之時，將使全球貿易增加0.3%、全球貿易增長增加0.1%。

裕利安怡集團指出，即使一些國家尚未從中國獲得任何直接投資，但是基於「一帶一路」倡議，彼此間的貿易額也將增加。該集團高級經濟師馬哈茂德·伊斯蘭提到，「一帶一路」沿線互聯互通加強、基礎設施改善，促使中國與目標市場之間貿易關係變得更好。

他指出，對於一帶一路能提高競爭力，這一點並不令人意外，因為「修建的鐵路、港口和機場將各國連接起來。」對中國來說，「一帶一路」倡議實現了企業國際化以及通過提供人民幣貸款幫助實現人民幣國際化的一個途徑。

據裕利安怡集團估計，一帶一路倡議自2013年啟動到2018年，正好屆滿五週年，累計對這條貿易路線投資額為4600億美元。總部設在華盛頓的RWR咨詢集團則統計，光是今年1月2日到15日，「一帶一路」倡議新項目的總價值便達到45億美元，其中對撒哈拉沙漠以南的非洲投資所佔比例最高。

此外，最大的一筆融資則投入在巴基斯坦，為合同金額高達22.1億美元的莫赫曼德大壩項目，此建設將由中國葛洲壩集團在內的一家合資企業建設。

▲▼「一帶一路」地圖。（圖／翻攝自新華網）

▲「一帶一路」地圖。（圖／翻攝自新華網）

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