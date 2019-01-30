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陸中央報告解析台灣投資環境　強調「是不可分割的一部分」

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新竹科學園區,半導體,代工（圖／視覺中國CFP）

▲大陸商務部發布報告解析台灣的投資環境。圖為新竹科學園區（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸商務部29日正式對外發布2018年版《對外投資合作國別（地區）指南》，提供企業「走出去」時的參考，值得注意的是，商務部除也專門針對台灣的投資環境，發布分析報告外，通篇介紹也瀰漫濃濃的政治味，在開頭就優先強調，「台灣省是中國領土不可分割的一部分」。

大陸自2009年起，每年根據國際訊息更新陸企海外投資指南，發布在商務部「走出去」公共服務平台上。本次2018年版涵蓋172個國家和地區，內容包括地理、政治、文化環境介紹以及投資吸引力、市場分析和法規及限制等，並對有意出海投資的企業提供建議，

在台灣的投資指南中，除商務部副部長前言外，報告開頭就提到，「台灣省是中國領土不可分割的一部分。海峽兩岸同屬一個中國，兩岸經濟同屬中華民族經濟」。

▲台灣香蕉銷往大陸。（圖／視覺中國）

▲報告不斷強調，兩岸ECFA協議、九二共識的政治基礎，是兩岸經貿合作的基石。圖為台灣香蕉銷往大陸。（圖／視覺中國）

報告還強調，兩岸「和平發展、合作共贏」的理念味兩岸同胞帶來實實在在的利益，並指2008年以來，完成三通（通航、通郵、通商），簽署ECFA等一系列協議達到突破性進展，2017年兩岸貿易總值1993.75億美元，年增11.3%。

報告在介紹政治環境中，提及民進黨時直接以「台獨黨」形容，並稱初期民進黨熱衷於街頭抗爭，一度被冠上「暴力黨」的稱號。

報告也批評，2010年兩岸簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），達成兩岸經貿關係發展的里程碑後，後續相關協議推動因「太陽花學運」反對，和2016年蔡英文當局不承認「九二共識」，造成兩岸制度化協商機制停擺。

▲▼大陸商務部 。（圖／翻攝自中新網）

▲大陸商務部 。（圖／翻攝自中新網）

因此報告在最後建議，由於政治因素，企業赴台開展投資有幾項注意事項，包括人員赴台限制、薪資費用認列和所得申報。但在貿易方面，商務部認為，台灣奉行自由貿易政策，為開展對外貿易的企業提供良好的經營環境，亦可利用台灣資金成本較低的優勢，開展多邊貿易。

商務部對外投資和經濟合作司副司長韓勇指出，2019年，大陸外部環境複雜嚴峻，企業「走出去」既面臨機遇，也面臨風險和挑戰。
 

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關鍵字：大陸,台灣,兩岸,九二共識,一中原則,ECFA,民進黨,商務部

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