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斯里蘭卡出「狠招」兩頭賺！　先收中國鉅款再和美國合作

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斯里蘭卡政府將南部「漢班托塔港口(Hambantota Port)」租借給中國99年，引發印度軍事上的擔憂。

▲斯里蘭卡政府將南部漢班托塔港口租借給中國99年，引發印度軍事上的擔憂。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

斯里蘭卡2017年把漢班托塔港（Hambantota Port）的經營權賣給中國99年，來償還80億美元的債務。不過，斯里蘭卡政府本月24日開始為美軍提供物流服務，牽制了中國在當地的軍事滲透，此舉讓美國大使特普利茨（Alaina Teplitz）非常開心，狂讚「這才是掌握了好機會！」

據《經濟時報》報導，斯里蘭卡先前參與一帶一路計畫而積欠巨額貸款，雖然把港口經營權賣給中國可以舒緩債務壓力，但當局也擔心中國會藉機擴張軍事勢力，加上解放軍近年在印度洋地區活動頻繁，斯里蘭卡就決定要與美國合作來自保。

▲▼史坦尼斯號航母上擁有多架戰機。（圖／翻攝自USS John C. Stennis (CVN 74)粉絲專業）

▲史坦尼斯號航母上擁有多架戰機。（圖／翻攝自USS John C. Stennis (CVN 74)粉絲專頁）

自本月24日起，斯里蘭卡開始為美國航空母艦約翰·C·史坦尼斯號（USS John C. Stennis CVN-74）提供貨物轉運，將適時的給予補給，包括船隻的零件、工具、郵件等等，幫助美軍船隻可以順利的執行海上任務。

這計畫同時也提升了斯里蘭卡在物流、商業區域的中心地位，今年1月份就因此賺進2500萬斯里蘭卡盧比（約台幣420萬元）。美國大使特普利茨（Alaina Teplitz）表示，「斯里蘭卡確實把握了獨特的地理位置帶來的益處」，很高興可以透過各項措施達到互惠，美國將繼續給予支持。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：斯里蘭卡,中國,美國,一帶一路

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