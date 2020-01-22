總統紅包這邊領！蔡英文、賴清德拜年行程搶先看　台北、台南分頭出發





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新年到！24日就是除夕夜農曆年假，隔天大年初一，總統歷年都會展開拜年走春行程，現場將發放「總統福袋」讓民眾討吉利。今年總統蔡英文將與準副總統賴清德分頭向國人拜年，蔡英文從台北出發、賴清德則從家鄉台南開始。

根據規劃，蔡英文今年的走春拜年行程從初一早上九點開始，第一個點在台北的大龍峒保安宮，當天還會走訪宜蘭、新北、桃園等地；初二小英將回到家鄉屏東，從楓港德隆宮出發，接著前往高雄、台南；初三第一站定在新竹縣新埔義民廟，接著前往苗栗、台中；到了大年初九，小英預計前往基隆、新竹等地向國人拜年。

至於賴清德方面，雖然目前還沒有就任，不過考量副總統陳建仁是天主教身分，今年賴清德將與小英一起分頭向國人拜年。大年初一首個拜年行程就在家鄉台南天壇，當天也將前往高雄、屏東、嘉義等地；初二賴神將從南投竹山紫南宮出發，接著前往雲林、彰化、台中、苗栗；初五從新竹都城隍廟出發，接續往桃園、基隆；初四賴神將從家鄉萬里昭靈宮出發，再前往台北、新北向國人拜年。

109年的總統福袋設計師為陳青琳，曾獲多項設計大獎、這次以插畫方式呈現。今年是金鼠年，所以特別設計錢鼠豐收的概念，年度意象為「攜手同心、台灣前進」。在圖像上，2020字樣分別是老鼠的側臉及耳多，攜手同心的字體旁邊則有結實纍纍的果實，代表今年也會是豐盛的一年。

內頁設計上，上端有浮雲飛鳥，中間是錢鼠咬錢，中間有一元新幣，象徵一元復始、萬象更新，裡面也有總統蔡英文及副總統陳建仁的簽名。

▼新春福袋。（圖／記者蔣婕妤攝）