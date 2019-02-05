獨／嗆學生像孫安佐！　校長言語霸凌虛報經費老師逛網拍無人管

記者張君豪／花蓮報導

根據花蓮縣南平中學的離職代理教務組長王老師像《Ettoday新聞雲》投訴、該中途學校因環境封閉，校內管理相當紊亂、不只有老師上班看網拍、校內採買器材還浮報經費，該校詹校長為了訓誡學生，還拿藝人狄鶯親兒孫安佐當負面案例在朝會訓話：「孫安佐只說我要把學校炸掉，就這樣在美國坐監、社會是不會原諒他的！」「同學你們來南平中學，你們以經嚐到這句話了喔！否則你們會在正常國高中職、你們不會來南平的！」

▲南平中學校內幹部上班其間在辦公室逛網拍和玩電腦遊戲摸魚。（圖／記者張君豪翻攝）

王老師為學生抱屈表示：校長身為教育人員，卻用罪惡感勒索霸凌學生，她對這樣離譜而封閉的教育環境感到憂慮！王老師說，她錄取進入該校後，發現南平中學校實際上相當封閉，自成一個保守的小王國，學校裡有自己的一套秩序。例如說她發現學校裡頭特定教職幹部只要跟校長、其他行政人員相熟，上班幾乎都在看網拍、打電腦遊戲不做事，而她因初來乍到，身兼自然科教師和兼任教務組長，要處理教案和規劃校內行政業務，甚至連請假都被刁難。

▲南平中學校內幹部上班其間在辦公室逛網拍和玩電腦遊戲摸魚。（圖／記者張君豪翻攝）

更扯的昰，18年3月底，王老師請事假離校，請假程序經主任批准，後來王老師在花蓮市罹患感冒發燒送花蓮慈濟急診就醫，校長居然駁回主任批准的假，儘管王老師因罹病打電話回學校報備，但校方仍不允許她請病假。更扯的昰，校長還因此在同年4月召開校評會檢討王老師請假過程，儘管王女出示花蓮慈濟醫院診斷證明，醫囑上寫明：「急性上呼吸道感染、宜休養3-4日」

▲王老師因感冒送急診請假，卻遭校長召開教評會檢討。（圖／記者張君豪翻攝）

但詹素卿校長在教評會上，質疑王老師是得一般感冒非流感，為何連續請病假，並據此召開教師評議委員會檢討王姓老師，結果老師請病假，居然淪落到要留校觀察三個月，並得每周遞交工作報告等行政處分。但根據王老師提供南平中學的內部假表，另有該校教職員請假的頻率和天數更多，卻都准假不須召開教評會檢討，老師請病假遭學校召開教評會，恐怕在台灣教育史上也不多見。

更離譜的昰，該校17年為學生「寒假課程－絲瓜布創作」奉校長指示，購買上課公益材料時，明明南平中學僅有10多名學生，但購買公文以高於市價甚多的價格擬購25份，公文上教務主任還註明「剩餘材料可讓學生在暑期課程使用」會計室也簽注請先知會，嗣後希望依規定辦理。但爆料人指出：不論寒暑假，都是同樣的學生難道一個勞作作業要做兩次？也讓王老師感嘆真的是浪費預算。

根據投訴人提供的校內畫面，該校有教職幹部整天在辦公室內逛網拍、進行網購交易，甚至還可以請事假外出領網購貨品，在該校內工作相當輕鬆愜意，但王老師生病送急診還被校方開教評檢討，她真的覺得很傻眼，不知道所謂的教評標準、內部管理公平性到底在哪裡？