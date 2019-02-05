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朱立倫「狂推」私藏景點就在這！如今已是超夯網紅聖地

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▲▼朱立倫過年走春。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫過年走春、介紹私藏景點。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫過年好天氣趴趴走！回到深根8年的新北市，率眾走訪新北超熱門景點「水金九」；一早在報時山步道集合，他親自向媒體介紹私藏景點「CP值最高的登山步道」，眺望水湳洞陰陽海與天間車遺址，他指著不遠處有幾位年輕人拍照的廢墟說，「還沒結婚的，可以來這邊拍婚紗喔！」。

「水、金、九」串起新北瑞芳區三個美麗的小城鎮水湳洞、金瓜石與九份；有人說，水金九就像是臺灣礦業的縮影般，充滿了歷史與人文風情；因採金而繁榮，也因採礦方式的不同，呈現不同的面貌；純樸可愛的水湳洞、高貴幽靜的金瓜石、礦工夜夜笙歌的九份，即使在金礦停採後，亦呈現不同風貌。

▲▼朱立倫過年走春。（圖／記者羅婉庭攝）

朱立倫說，找時間一定要去爬茶壺山步道，那風景更高、更美，他指著遠遠茶壺山頂了白色小涼亭說，「站在那邊可以看整個金瓜石、非常漂亮！下次帶你們去」。網友說，走在茶壺山裡，視野所及宛如仙境般的美景，茶壺山雖然沒有那麼輕鬆好走，但絕對很值得來這裡，站在山裡，可以欣賞到壯闊山景與浪漫海景的絕妙景色，絕對不虛此行。

著名的水湳洞擁有媲美「龐貝古城」的十三層選礦場、交疊著金黃與湛藍的陰陽海以及展現大自然鬼斧神工的「黃金瀑布」；金瓜石獨有的清幽、純樸的小鎮景緻，訴說著對山城無盡的眷戀；而繁華熱鬧的九份老街則蘊藏豐富的人文故事與藝術文化，給予疲憊的旅人無盡的慰藉與癒療，朱立倫過去的私藏景點就是水金九，如今已是超夯網紅聖地，假日人潮爆多！

▲▼前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道。（圖／記者羅婉庭攝）

享受完一覽無遺的天海美景後，朱立倫帶隊前往瑞芳當地一位里長經營的「緩慢民宿」，在眾人面前展現廚藝，準備大家的午餐，如同隱藏版大廚的他熟練的炒起春節必備、他的拿手菜炒年糕，同時相當應景的象徵「年年高升」，翻炒時香氣逼人，架勢更是一百分，最後不負眾人期待，最後端上一大盤色香味俱全的「寧波年糕」。

飯後，朱立倫在穿出的手作甜點「薑花芋圓」，品嚐過的人給予高評價，軟Q有嚼勁的芋圓不愧是九份名產。夕陽漸漸落下，愛唱歌的他還特別準備了娛樂節目，他與詞曲創作人林垂立合唱「春夏秋冬」、「車站」。

▲▼朱立倫走春，與詞曲創作人林垂立合唱。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫走春，與詞曲創作人林垂立合唱。（圖／記者羅婉庭攝）

音樂與美食結合九份悠閒、文藝、新潮兼具復古的獨一特性，氣氛格外愜意，朱立倫最後也祝福大家，諸事順心、豬年順利、恭喜發財，希望民眾可以多用春節廉價期間到水金九來走走、遠離都市喧囂，呼吸新鮮空氣、過好年。

▲▼藍營空軍戰默默開打　朱立倫頻曝光「市民」的日常。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼朱立倫走春、手作芋圓。（圖／翻攝自網路）

▲朱立倫走春、手作芋圓。（圖／翻攝朱立倫幕僚粉專《我只是個大頭司機》）

ET快訊
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關鍵字：水金九,朱立倫

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