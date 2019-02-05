新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定

記者姚惠茹／台北報導

領完年終，今年春節想必不少人趁著除舊佈新換支手機，雖然現在換機已經越來越簡便，但是在台灣有超過2100萬人使用的LINE資料缺不會隨著手機轉換，相信這個問題困擾不少用戶，尤其是現在婆婆媽媽也愛用，現在換機不用再靠年輕人。

其實LINE現在已經採用新的移動帳號流程，也就是用戶把LINE帳號從舊手機轉移新手機前，只要先在舊手機上設定電子郵件帳號與密碼，開啟並使用全新的「移動帳號」模式，取代原來的「換機密碼」方式，就可以完成換機教學。

這次LINE換機教學主要分為幾個部分，首先是在進行LINE 訊息備份之前，務必先在原本的舊機上完成綁定電話號碼與Email的設定，才能進行帳號移轉，但是如果你有兩個LINE 帳號，請不要綁同一組手機電話號碼與電子郵件，因為其中一個帳號，會因此被覆蓋且無法還原。

第二步則是目前受限於作業系統的規定，無法跨平台移轉LINE帳號，不論是iOS轉Android、或Android轉iOS，若原有的舊機還有剩餘的代幣最好先在舊機使用完畢，再進行換機。

第三步就是備份聊天記錄，目前先開放「文字訊息」備份，尚未包括圖片、影片等其他類型的內容，如果有重要的圖片或檔案在LINE中，建議您先存在手機裝置或LINE Keep中，再開始進行備份，先把要儲存在雲端硬碟所使用的一組Google帳號先設定好，如此一來，以後就可直接一鍵備份。

完成上述換機前事項後，接下來在移轉LINE帳號時，首先確認是採用自己哪一種的換機類型，目前主要可分成三類，包括「不換號碼 攜碼至新手機」、「換新號碼 但沒有換手機」、「換新號碼 也換新手機」，針對不同換機類型來選擇。

1.不換號碼，攜碼至新手機：原手機號碼不變，要把帳號移轉到另一支新機上。

開啟新手機已安裝好的LINE，選擇「用戶登入」，輸入換機前綁定的電子郵件帳號與密碼，按下確定，此時原手機的LINE帳號就會被登出。

接著在新手機輸入電話號碼，並輸入收到簡訊的4位數認証碼，即為完成換機。

2.換新號碼，但沒有換手機：使用新的手機號碼，須在原本的手機上做手機電話號碼變更。

這個部分只要在使用原本手機時，先到設定頁面變更電話號碼，也就是進入設定頁面 ，點選「我的帳號」，按下「變更電話號碼」的按鍵，接著輸入新電話號碼。

按下確定之後，就會收到簡訊，輸入簡訊中的4位數認証碼，即為完成換機。

3.換新號碼，也換新手機：使用新的手機號碼，要把帳號移轉到新的手機上。

這個部分在準備進行LINE帳號移轉時，必須開啟原手機的LINE設定頁面，把「移動帳號」設為「ON」，按下確定，成功開啟移動帳號設定，即可轉移到新手機上 。

接著在開啟新手機已安裝好的LINE，選擇用戶登入，輸入換機前綁定的電子郵件帳號與密碼，完成登入後，按下確定，此時原手機的LINE帳號就會被登出。

接著輸入新手機電話號碼，按下確定後，輸入收到簡訊的4位數認証碼，即為完成換機。

換機後別忘了還要匯入換機前的聊天訊息備份，並把貼圖和主題安裝回來。

這部分iOS系統只要換機後，按下「透過備份資料恢復聊天記錄」即可匯入備份，至於Android則是隨時可以匯入。