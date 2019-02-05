　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

領完年終，今年春節想必不少人趁著除舊佈新換支手機，雖然現在換機已經越來越簡便，但是在台灣有超過2100萬人使用的LINE資料缺不會隨著手機轉換，相信這個問題困擾不少用戶，尤其是現在婆婆媽媽也愛用，現在換機不用再靠年輕人。

其實LINE現在已經採用新的移動帳號流程，也就是用戶把LINE帳號從舊手機轉移新手機前，只要先在舊手機上設定電子郵件帳號與密碼，開啟並使用全新的「移動帳號」模式，取代原來的「換機密碼」方式，就可以完成換機教學。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

這次LINE換機教學主要分為幾個部分，首先是在進行LINE 訊息備份之前，務必先在原本的舊機上完成綁定電話號碼與Email的設定，才能進行帳號移轉，但是如果你有兩個LINE 帳號，請不要綁同一組手機電話號碼與電子郵件，因為其中一個帳號，會因此被覆蓋且無法還原。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

第二步則是目前受限於作業系統的規定，無法跨平台移轉LINE帳號，不論是iOS轉Android、或Android轉iOS，若原有的舊機還有剩餘的代幣最好先在舊機使用完畢，再進行換機。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

第三步就是備份聊天記錄，目前先開放「文字訊息」備份，尚未包括圖片、影片等其他類型的內容，如果有重要的圖片或檔案在LINE中，建議您先存在手機裝置或LINE Keep中，再開始進行備份，先把要儲存在雲端硬碟所使用的一組Google帳號先設定好，如此一來，以後就可直接一鍵備份。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

完成上述換機前事項後，接下來在移轉LINE帳號時，首先確認是採用自己哪一種的換機類型，目前主要可分成三類，包括「不換號碼 攜碼至新手機」、「換新號碼 但沒有換手機」、「換新號碼 也換新手機」，針對不同換機類型來選擇。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

1.不換號碼，攜碼至新手機：原手機號碼不變，要把帳號移轉到另一支新機上。
開啟新手機已安裝好的LINE，選擇「用戶登入」，輸入換機前綁定的電子郵件帳號與密碼，按下確定，此時原手機的LINE帳號就會被登出。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

接著在新手機輸入電話號碼，並輸入收到簡訊的4位數認証碼，即為完成換機。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

2.換新號碼，但沒有換手機：使用新的手機號碼，須在原本的手機上做手機電話號碼變更。
這個部分只要在使用原本手機時，先到設定頁面變更電話號碼，也就是進入設定頁面 ，點選「我的帳號」，按下「變更電話號碼」的按鍵，接著輸入新電話號碼。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

按下確定之後，就會收到簡訊，輸入簡訊中的4位數認証碼，即為完成換機。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

3.換新號碼，也換新手機：使用新的手機號碼，要把帳號移轉到新的手機上。
這個部分在準備進行LINE帳號移轉時，必須開啟原手機的LINE設定頁面，把「移動帳號」設為「ON」，按下確定，成功開啟移動帳號設定，即可轉移到新手機上 。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

接著在開啟新手機已安裝好的LINE，選擇用戶登入，輸入換機前綁定的電子郵件帳號與密碼，完成登入後，按下確定，此時原手機的LINE帳號就會被登出。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

接著輸入新手機電話號碼，按下確定後，輸入收到簡訊的4位數認証碼，即為完成換機。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

換機後別忘了還要匯入換機前的聊天訊息備份，並把貼圖和主題安裝回來。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

這部分iOS系統只要換機後，按下「透過備份資料恢復聊天記錄」即可匯入備份，至於Android則是隨時可以匯入。

▲新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定。（圖／LINE官網）

ET快訊
3命理師認證！2019「這2生肖」是財運+戀愛運雙料王
爆乳網紅槓館長「上班當清潔工」　他怒反擊性騷男教練內幕

關鍵字：LINE,換機教學,聊天備份

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定

過年祈福參拜求平安　宏碁智慧佛珠唸經幫你加持

LINE新春買貼圖送刮刮卡　最大獎一兩黃金等你抱回家

拍攝角度抓不準　學會8技巧菜鳥也能拍出打卡美照

新年到　Google AI用手影小遊戲陪大家一起過年

景深控制、構圖有夠難　教你8種iPhone拍攝小撇步

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

新春買手機不用怕　3類LINE換機2招快速搞定

過年祈福參拜求平安　宏碁智慧佛珠唸經幫你加持

LINE新春買貼圖送刮刮卡　最大獎一兩黃金等你抱回家

拍攝角度抓不準　學會8技巧菜鳥也能拍出打卡美照

新年到　Google AI用手影小遊戲陪大家一起過年

景深控制、構圖有夠難　教你8種iPhone拍攝小撇步

受害者至少130人！瘋狂殺人+拍裸照紀念　攝影師還上「約會節目」當嘉賓

78歲老婦養殘障重病2子　窮到沒飯吃找警求助

老街遇人肉佔車位！眼鏡哥霸氣喊「車在旁邊」：你就撞我啊

盤點2019開賣必搶鞋款！AJ1出現反轉大勾勾、「混血」鞋款再掀趨勢

湖人賣卡德威爾波普　2014年榜眼帕克成為目標

過年買彩券試運氣！威力彩3億等人帶回家

更新／國道南下已開始塞！湖口→竹北車速僅20公里

全台28家「特色超商」懶人包一次收藏！蠟筆造型城堡小7必拍美照打卡

切割影帝老爸渡邊謙…杏高中休學扛媽媽2億債！　這4位星二代走紅不靠爸媽

初一迎財神！　盧秀燕「發春節紅包」祝民眾心想事成

19歲連生3子嫁不進千億豪門　梁洛施一句「值得」錄影淚崩！

3C家電熱門新聞

過年想換新手機　8理由推薦你選..

買LINE貼圖送刮刮卡　最大獎..

新春買手機不用怕　「LINE換..

達人揭密「遊戲電腦」16GB最..

iPhone中CP值最高　果粉..

6個聚會必玩App讓你超嗨翻全..

想在YouTube搜到A片？請..

8種iPhone景深控制、構圖..

LINE pay發紅包賺紅包　..

甩150MB下載限制！4步驟i..

過年祈福參拜　宏碁智慧佛珠唸經..

學會8技巧菜鳥也能拍出打卡美照

AirPods 2雛形已現

FB上互搜就變...「建議好友..

更多熱門

相關新聞

找跑跑腿幫你「使命必達」開心過年不誤時

年前事多做不完，跑跑腿是一個即時人力媒合平台，將人力資源重新分配，讓閒置人力可以賺取收入，而用戶則可以滿足需求與解決問題，並在去年第3季正式成為LINE新星計畫的潛力新秀，透過串接LINE聊天機器人，用戶可以輕鬆地在LINE下單，配對任務騎士。

小年夜還懶得大掃除　線上快速媒合家政服務

這啥糖果？傻媽一吃嫌噁女兒笑炸

詐大9歲女200萬　渣男遭判刑2年半

任天堂攜手LINE推瑪利歐醫生新作

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

飛落淚被刪...F.I.R一年就崩解！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

韓國瑜出國過年　王浩宇：有啥好罵？

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面