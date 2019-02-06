拜年訊息太多讀不完？快更新LINE教你三步驟秒已讀全部訊息

▲ LINE 在 9.1.0 版本更新當中，開放了「全部已讀」的功能。（圖／記者李佳蓉攝）

科技中心／綜合報導

LINE 在 9.1.0 版本更新當中，開放了「全部已讀」的功能，讓用戶可以利用全選的方式將訊息全部已讀，而民眾只要將 LINE 更新之後，簡單三個步驟就能輕鬆已讀全部訊息。

無論是 iOS 還是 Android 用戶，用戶首先必須先將 LINE 更新至最新版本，確認更新到最新版本之後進入到聊天室列表，iOS 用戶需點選左上角的「編輯」，接著透過打勾的方式選擇欲「已讀」的聊天室視窗，打勾後再選擇右上角的已讀就完成。

iOS 版本流程步驟

▼ iOS 用戶需點選左上角的「編輯」。（圖／記者樓菀玲攝）



▼ 透過打勾的方式選擇欲「已讀」的聊天室視窗。（圖／記者樓菀玲攝）



▼ 打勾後再選擇右上角的已讀就完成。（圖／記者樓菀玲攝）



反之 Android 用戶則是在進入到聊天室列表後，點選右上角的「編輯」，接著點選「全部已讀」之後便可以達到一樣的效果，然而目前 Android 版本尚未支援點選功能，用戶暫時還沒有辦法篩選想要直接已讀的訊息，只能一次全部已讀。

Android 版本流程步驟

▼ 進入到聊天室列表後，點選右上角的「編輯」。（圖／記者樓菀玲攝）



▼ 接著點選「全部已讀」之後便可以達到一樣的效果，但目前 Android 版本尚未支援點選功能。（圖／記者樓菀玲攝）

