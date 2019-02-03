小年夜還懶得大掃除!線上快速媒合家政服務　不用下載APP一次搞定

▲LINE新星計畫旗下的新創團隊「潔客幫」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

現代人生活忙碌，不少人已經將年前大掃除交給清潔家政人員，而潔客幫這個LINE新星計畫旗下的新創團隊，主打的都是即時線上人力媒合，提供家政清潔人員媒合的團隊，並在去年第3季正式成為LINE新星計畫的潛力新秀。

LINE從2015年12月啟動新星計畫（LINE PROTOSTAR）至今，已經有超過20個服務上線，包括股票資訊、語言學習、訂餐預約、物聯網應用、生活叫車等應用在LINE的平台上逐步開展，而LINE則是提供新創團隊開發者帳號與技術指導，提高服務的曝光度與使用率，再來中華開發創新加速器還會派任專業經理人，最後則是有機會獲得LINE投資機會。

潔客幫（LINE ID: @jackercleaning）是知名居家清潔平臺，提供透明的人員評價、接案時數、個人介紹等方式，用戶可以透過平台自行預約喜歡的清潔人員，同時也讓各地優質的清潔管家有曝光、行銷自己的機會。

潔客幫表示，從2014年創立至今，已經成為全台最大的家政服務平台，2017年營收更是破億，從一開始到現在擁有超過600個潔客，其實過程是年年成長，主要會創立這個平台是因為，過去居家清潔市場，傳統都是用電話預約，然後現場付款，常常會發生清潔人員和預約清掃的家庭時間無法媒合，所以潔客幫團隊才會主打即時預約、線上付款就能三分鐘完成預定的服務，之後就會有清潔人員到場服務。

此外，潔客幫團隊也發現居家清潔市場的另一個問題，那就是現在台北市有超過400家居家清潔公司 ，每一家都說自己優質保證，但事實上所有的清潔品質都是依賴個別的服務人員，做得好和做得不好的清潔人員，薪水待遇都是一樣，漸漸地只會降低服務品質。

因此潔客幫認為，如果能把真實評價公開，也就是在平台上看到所有清潔人員的評價，就可以透過評價累積，來提升潔客的價值，不僅能對應價格提升，還能讓潔客把每次的服務做到最好，久而久之，好的潔客就會留在潔客幫。

潔客幫在去年第3季正式加入LINE新星計畫，潔客幫表示，最初使用網頁平台，後來開發APP，但是發現很多客戶較為年長，還是需要透過子女和電話來預約，不過加入LINE新星計畫之後，因為現在長輩也都熟悉操作LINE介面，因此就希望透過LINE來解決電話預訂難以配對的問題。

潔客幫表示，自從把線上服務放到LINE上面提供即時預約服務之後，不僅客戶可以用LINE pay快速完成付款，甚至大幅降低客戶的跳脫率，還有24小時全年無休的LINE聊天機器人串接，用戶只要在LINE的聊天室中，以對話的形式輕鬆設定常用地址、選擇打掃時數、日期、想預約的潔客等等，就可以完成人力媒合，配對清潔家政「潔客」。

▲LINE新星計畫。（圖／記者姚惠茹攝）