　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小年夜還懶得大掃除!線上快速媒合家政服務　不用下載APP一次搞定

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲小年夜還懶得大掃除!線上快速媒合家政服務　不用下載APP一次搞定。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE新星計畫旗下的新創團隊「潔客幫」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

現代人生活忙碌，不少人已經將年前大掃除交給清潔家政人員，而潔客幫這個LINE新星計畫旗下的新創團隊，主打的都是即時線上人力媒合，提供家政清潔人員媒合的團隊，並在去年第3季正式成為LINE新星計畫的潛力新秀。

LINE從2015年12月啟動新星計畫（LINE PROTOSTAR）至今，已經有超過20個服務上線，包括股票資訊、語言學習、訂餐預約、物聯網應用、生活叫車等應用在LINE的平台上逐步開展，而LINE則是提供新創團隊開發者帳號與技術指導，提高服務的曝光度與使用率，再來中華開發創新加速器還會派任專業經理人，最後則是有機會獲得LINE投資機會。

潔客幫（LINE ID: @jackercleaning）是知名居家清潔平臺，提供透明的人員評價、接案時數、個人介紹等方式，用戶可以透過平台自行預約喜歡的清潔人員，同時也讓各地優質的清潔管家有曝光、行銷自己的機會。

潔客幫表示，從2014年創立至今，已經成為全台最大的家政服務平台，2017年營收更是破億，從一開始到現在擁有超過600個潔客，其實過程是年年成長，主要會創立這個平台是因為，過去居家清潔市場，傳統都是用電話預約，然後現場付款，常常會發生清潔人員和預約清掃的家庭時間無法媒合，所以潔客幫團隊才會主打即時預約、線上付款就能三分鐘完成預定的服務，之後就會有清潔人員到場服務。

此外，潔客幫團隊也發現居家清潔市場的另一個問題，那就是現在台北市有超過400家居家清潔公司 ，每一家都說自己優質保證，但事實上所有的清潔品質都是依賴個別的服務人員，做得好和做得不好的清潔人員，薪水待遇都是一樣，漸漸地只會降低服務品質。

因此潔客幫認為，如果能把真實評價公開，也就是在平台上看到所有清潔人員的評價，就可以透過評價累積，來提升潔客的價值，不僅能對應價格提升，還能讓潔客把每次的服務做到最好，久而久之，好的潔客就會留在潔客幫。

潔客幫在去年第3季正式加入LINE新星計畫，潔客幫表示，最初使用網頁平台，後來開發APP，但是發現很多客戶較為年長，還是需要透過子女和電話來預約，不過加入LINE新星計畫之後，因為現在長輩也都熟悉操作LINE介面，因此就希望透過LINE來解決電話預訂難以配對的問題。

潔客幫表示，自從把線上服務放到LINE上面提供即時預約服務之後，不僅客戶可以用LINE pay快速完成付款，甚至大幅降低客戶的跳脫率，還有24小時全年無休的LINE聊天機器人串接，用戶只要在LINE的聊天室中，以對話的形式輕鬆設定常用地址、選擇打掃時數、日期、想預約的潔客等等，就可以完成人力媒合，配對清潔家政「潔客」。

▲小年夜還懶得大掃除!線上快速媒合家政服務　不用下載APP一次搞定。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE新星計畫。（圖／記者姚惠茹攝）

ET快訊
刮刮樂怎麼挑？他實測兩種尾數「總金額差5倍」
外科醫病倒「靈魂僅5歲」！失蹤7hrs徘徊童書區　妻淚：你要

關鍵字：LINE,新星計畫,潔客幫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小年夜還懶得大掃除!線上快速媒合家政服務　不用下載APP一次搞定

手機抓拍、低光源技巧公開　9招教你輕鬆拍出網美意境照

紅包錢準備好！　外媒最推5款耳機報你知

狗年大陸科技急起直追　手機、AI金豬大躍進

手機保固期怎麼算？　看「這地方」就知道！

2018八大手機發展大變革　iPhone金豬年不再稱王

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

小年夜還懶得大掃除!線上快速媒合家政服務　不用下載APP一次搞定

手機抓拍、低光源技巧公開　9招教你輕鬆拍出網美意境照

紅包錢準備好！　外媒最推5款耳機報你知

狗年大陸科技急起直追　手機、AI金豬大躍進

手機保固期怎麼算？　看「這地方」就知道！

2018八大手機發展大變革　iPhone金豬年不再稱王

奧斯塔羅12星座一周運勢0204-0210　金牛財運穩定發展、雙魚對戀情厭倦

北市聯醫「集體A流」落幕！春節遊湖南小心：A流提升至第二級警示

機師工會傳送「演練行動說明」轟華航蠻橫　為春節罷工做準備

獨／「小雨衣」做古早味冰棒　網紅試做直呼：好吃！

【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅包理財法」

台中都會公園「轎車冒出詭異煙霧」　近看驚見人夫昏迷後座

奪24命北市最猛凶宅冒詭煙　警消衝地下室鬼門關前搶人揭真相

入手新機最低價是現在　蘋果三星華為10款任你挑

賴琳恩9年未在尪面前ＯＯ⋯張菲媳：老公天天尿我身上　維持熱戀3夫妻

分屍7塊滅證畫面曝！陽光男伴屍10小時　買清潔劑「3+1」狂洗浴室

好討厭！ 萌喵一臉猙獰吃藥　網融化：好想養這隻貓 ♥

3C家電熱門新聞

9招教你輕鬆拍出網美意境照

外媒最推5款耳機報你知

iPhone舊機換新官方價格公..

華碩推搭Intel Optan..

LINE pay發紅包賺紅包　..

新iPad、iPad mini..

小年夜還懶得大掃除　線上快速媒..

何時買手機最划算？這份指南讓你..

想在YouTube搜到A片？請..

手機正確保固期看「這裡」

AirPods 2雛形已現

Flickr刪照時間倒數　快把..

甩150MB下載限制！4步驟i..

iPhone金豬年不再稱王

更多熱門

相關新聞

這啥糖果？傻媽一吃嫌噁女兒笑炸

一名女網友昨天收到老媽訊息，抱怨家裡的糖果很難吃，甚至拍下照片詢問究竟是什麼來頭，她一看到「本尊」瞬間傻眼，趕緊機會教育；而大票網友也被戳中笑點，紛紛直呼「群組的標題已經告訴我們，為什麼媽媽吃了毛巾」、「真的很天兵可愛」。

詐大9歲女200萬　渣男遭判刑2年半

任天堂攜手LINE推瑪利歐醫生新作

LINE pay發紅包賺紅包　注意先搶先贏

傳定位嗆輸贏　他吃飯到一半被砍

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

即／酒駕害死多人　法務部說話了

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失敗

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面