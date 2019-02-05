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過年超宅看漫畫　網漫WEBTOON找彩蛋抽3000份紅包

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▲過年超宅看漫畫　網漫WEBTOON找彩蛋抽3000份紅包。（圖／LINE提供）

▲WEBTOON推出「金漫藏豬找彩蛋」活動。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

農曆過年長假，只想宅在家看漫畫的用戶，網漫WEBTOON趁著春節推出「金漫藏豬找彩蛋」，就有機會參加新春開運抽獎活動，還有將《花樣年華 Pt.0 <SAVE ME>》和《花樣K-HOUSE》加入「我的最愛」，就有機會抽3000份新台幣60元的Mycard LINE指定卡。

WEBTOON今年春節特別推出2個活動，要讓用戶在春節看漫畫也可以獲得抽獎機會，第一個就是「金漫藏豬找彩蛋」，活動從即日起到2月10日，只要在LINE WEBTOON APP中的「今日漫畫」中，找出有春節封面圖的作品，並在每一部作品最新免費公開話次按愛心，就有機會參加新春開運抽獎活動。

活動獎品將會抽出3名獲得作家聯手新春賀圖 ，還有8名LINE WEBTOON周邊贈品的新春開運禮包，參與的作品包括「微不幸劇場」、「海線電車」、「交換的少女」、「黑盒子」、「Love Again_重新再愛？」、「貓貓蟲咖波」、「百鬼夜行誌・一夜怪談之卷」、「宅男打籃球」、「瘋人」、「入伍吧！魔法少女」、「職來職往」、「尋找星空下的你」、「 引路人」、「瘋狂好朋友」、「彎家有噗嘍」、「顛倒的戀愛路線」、「媽啊！我被外星人變成男人了！」、「隱之聲」、「手心的戀歌」、「傾戀的蜜封罐」。

▲過年超宅看漫畫　網漫WEBTOON找彩蛋抽3000份紅包。（圖／LINE提供）

▲WEBTOON完成活動任務抽3000份紅包。（圖／LINE提供）

第二個則是《花樣男神宿舍 》 In-app活動，只要安裝App並登入LINE帳號，再完成2項任務，就可以抽好禮，任務一就是在《花樣年華 Pt.0 <SAVE ME>》的第4和5話、《女神降臨》的第43 和44話、《看臉時代》的第220和221話、《花樣K-HOUSE》的第8和9話、《我的女友比我帥》的第61和62話等，這些作品指定話次按愛心。

任務二則是將《花樣年華 Pt.0 <SAVE ME>》和《花樣K-HOUSE》加入「我的最愛」 ，就可以有機會抽中好禮，獎品為3000份新台幣60元的Mycard LINE指定卡，另外特別提醒得獎者，只要在2月22日開啟APP時，收到系統中獎回填通知，就可以領取獎品。

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關鍵字：LINE,網漫,WEBTOON,金漫藏豬找彩蛋

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