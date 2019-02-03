過年繳費、排隊人潮多　找跑跑腿幫你「使命必達」開心過年不誤時

▲LINE新星計畫「跑跑腿」提供各種人力服務。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

年前事多做不完，跑跑腿是一個即時人力媒合平台，將人力資源重新分配，讓閒置人力可以賺取收入，而用戶則可以滿足需求與解決問題，並在去年第3季正式成為LINE新星計畫的潛力新秀，透過串接LINE聊天機器人，用戶可以輕鬆地在LINE下單，配對任務騎士。

LINE從2015年12月啟動新星計畫（LINE PROTOSTAR）至今，已經有超過20個服務上線，包括股票資訊、語言學習、訂餐預約、物聯網應用、生活叫車等應用在LINE的平台上逐步開展，而LINE則是提供新創團隊開發者帳號與技術指導，提高服務的曝光度與使用率，再來中華開發創新加速器還會派任專業經理人，最後則是有機會獲得LINE投資機會。

▲「跑跑腿」透過LINE新星計畫成效顯著。（圖／記者姚惠茹攝）

跑跑腿（LINE ID: @85run）在去年第3季，正式成為LINE新星計畫（LINE PROTOSTAR）的新創應用服務，跑跑腿透過LINE的LIFF( LINE Front-end Framework )，就能註冊、派發任務、查看任務狀況，只要用戶打開LINE跑跑腿介面，就會由聊天機器人完成所有服務接單，甚至在電腦版的LINE，用戶也不會漏掉訊息。

跑跑腿表示，團隊透過LINE正式上線，最主要就是藉由LINE找到即時人力，幫客戶完成任何想要做的事情，客戶只要說出時間、地點、任務內容，透過LINE平台即時人力媒合就可以完成任務，像是幫忙買東西、拿東西、送東西、幫忙排隊、繳費，甚至是遛狗散步，不只可以解決單一問題，也可以是一連串的任務內容。

此外，跑跑腿表示，加入LINE新星計畫，不用開發iOS和Android系統，節省不少時間、人力成本，甚至因為提供的服務越來越包山包海，所以在使用LINE之後，轉換率達到25％，並得到不少用戶滿意度反應，直接在LINE上面使用更方便，終於不用再下載各式各樣的APP，就算使用者不懂怎麼操作，也能使用LINE來解決這個問題。

LINE觀察，人力媒合型的服務，特別適合讓用戶在LINE聊天室透過「對話」的形式確認需求、即時配對，簡便的使用方式有助於降低預約時的跳出率，並提升用戶下次預約的意願，拉高回流率。

▲LINE新星計畫。（圖／記者姚惠茹攝）