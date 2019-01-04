大陸2018新生兒少了250萬！　人口負增長可能2027提前發生

▲全面開放二孩後，大陸新生兒人口總數增長與官方預期相反，正逐年下降。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

經濟環境與一國的人口結構相互反映，中國社科院的報告指出，長期低生育率會導致高度老齡化和人口衰退，人口負增長時代即將到來。從2017年開始面臨新生兒逐年減少的情況，中國社科院報告顯示，如果總和生育率一直保持在1.6的水準，人口負增長將提前至2027年。

大陸從1979年一胎化政策到2016年轉為全面開放生育「二孩」，此舉顯示老年人口增加，勞動人口正在相對減少。綜合陸媒報導指出，開放生育第二胎後，大陸二孩在2016、2017年快速增加，但第一胎的新生兒數量反而減少，大陸2017年全國生育人口總數不但不如預期的增加343萬人，反而減少63萬人（減少3.5%）；2018年也未如預期多生79萬人，全國活產數更少了250萬人（減少14.2%）。

▲大陸面臨社會人口老化，相關照護機制也必須完善。（圖／視覺中國）

根據聯合國預測，中國人口將在2029年達到最高點的14.42億，2030年開始進入持續的負增長，2050 年減少到13.64億，2065 年減少到12.48億，即縮減到1996 年的規模。但如果中國總和生育率一直保持在1.6的水平，人口負增長將提前到2027年就出現，2065年人口將減少到11.72億，相當於1990 年的規模。

據報導，總和生育率1.6只是學界估算出的水準，考慮到2017 年大陸全國出生人口比上一年就下降了60多萬，以及國家統計局公佈近幾年的總和生育率，實際中國人口負增長時間可能要比2027年還要早。北京大學教授陸傑華也指出，2018年如果出生人口為1500多萬，屬於很正常的情況，未來中國人口負增長時間可能會比2027 年提前。因為出生人口數量減少，同時死亡人數增加，像是2018 年死亡人數就超過1000萬。