預言「土豬年」全球局勢　港風水師：2019全球經濟停止成長！

▲「土豬年」全球政經局勢如何變化？（示意圖／達志影像）

大陸中心／綜合報導

「土豬年」到來，未來一年國際局勢將如何變化呢？曾精準預測數百事件的世界著名風水命理師盧恆立（Raymond Lo）表示，前2年的股市亮眼表現與全球經濟成長將在「豬年」畫下休止符，接下來國際會動盪不安，尤其生肖屬蛇的習近平，這一年將迎面接受各種挑戰。

盧恆立2018年底就在其官網上指出，2019年的豬年，在夏曆中，象徵著水元素，而蛇代表著火元素。水和火元素之間的衝突將會在空中和海上造成事故，對於蛇年出生的人來說，建議不要往大西洋方向前進。他也表示，今年是「陰地豬年（土豬年）」，是外面和平與放鬆的象徵，​​內部存在危險，動盪和欺騙，預言今年將「暗潮洶湧」、混亂不斷。他指出上一個「陰地豬年（土豬年）」是在60年前，當年爆發越戰及西藏叛亂事件，120年前的「陰地豬年（土豬年）」則是發生義和團之亂。

▲盧恆立為世界著名的香港風水命理大師，曾精準預測數百事件，包含1990年和2002年海灣戰爭的爆發，與2004年香港經濟復甦。（圖／Facebook Raymond Lo）

盧恆立接受德通社訪問時表示，2017「火雞年」運勢帶動全球經濟成長，去年「土狗年」則是開始埋下「火種」並於「土豬年」一舉爆發。對於生肖屬蛇的習近平來說，今年必須面臨各種挑戰。他建議，生肖屬豬和屬蛇的民眾今年配戴虎形墜飾避災，並注意身體下半部分有關的健康問題，而今年運勢佳的生肖則為羊、兔、虎。