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摩鐵內和正妹女友談分手　男慘遭6惡煞持棍棒菜刀追砍

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▲▼男子和女友在旅館談判分手遭打。（圖／地方中心翻攝）

▲男子和女友在旅館談判分手遭打。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

一名曹姓男子2日凌晨約蔡姓女友至旅館內要談分手，不料雙方無法達成共識，女方於是找朋友到場幫忙，過程中曹男遭另一方人員以棍棒毆打頭、手及腳部位，左手掌及下巴則遭菜刀劃傷，警方後將現場遺留之刀械扣留並調閱附近監視器，已鎖定涉案的6人，目前已通知其中3人到案說明。

警方接獲消息後，立即結合快速打擊部隊及巡邏警網至現場處理，但到場後，旅館附近僅有曹男一人，而他在酒店認識女友後，隨即狂追，雙方曾短暫交往，但對方後來提分手。

曹男表示，約蔡姓女友至旅館內要談分手，不料雙方無法達成共識，而女方找朋友到場幫忙，過程中遭另一方人員以棍棒毆打頭、手及腳部位，左手掌及下巴則遭菜刀劃傷。不過，警方也發現曹男背景不單純，曾因涉及一樁毒品案被逮，上月經法院裁定交保。

經初步製作筆錄，警方根據曹男供述及監視器影像掌握涉案人車（共計3車6人），目前已通知三名到案說明，全案警詢後將依刑法傷害罪函送法辦，另依社會秩序維護法依法裁罰。

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關鍵字：分手,情侶,追砍,高雄

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